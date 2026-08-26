Chư Sê kiện toàn tổ chức, nhân sự các trường học sau sắp xếp

(GLO)- Ngày 25-8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các trường học trên địa bàn sau sắp xếp, sáp nhập.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Sê công bố quyết định kết thúc hoạt động của 22 chi bộ trường học trực thuộc Đảng bộ xã; đồng thời thành lập 10 chi bộ trường học mới và chỉ định cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang trao quyết định thành lập các chi bộ trường học mới và quyết định chỉ định cấp ủy các chi bộ trường học mới trực thuộc Đảng bộ xã sau sáp nhập. Ảnh: Mỹ Đức

Cùng với việc kiện toàn tổ chức Đảng, UBND xã Chư Sê cũng công bố quyết định về sáp nhập các đơn vị trường học; điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp.

Theo phương án sắp xếp, 21 trường học thuộc UBND xã Chư Sê quản lý được tổ chức lại thành 9 trường, gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Tại hội nghị, xã cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ quản lý tại các trường mới.

Việc sắp xếp, sáp nhập các trường học và kiện toàn tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ quản lý là bước chuyển quan trọng nhằm tinh gọn mạng lưới giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đồng thời tạo điều kiện để các trường sớm ổn định tổ chức và hoạt động theo mô hình mới.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Chư Sê trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các trường học sau sắp xếp, sáp nhập. Ảnh: Mỹ Đức

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang nhấn mạnh, sau sáp nhập, việc tổ chức lại bộ máy phải theo hướng tinh gọn nhưng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

Xây dựng tổ chức Đảng trong các trường học cần gắn với xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; việc sắp xếp trường, lớp phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học.

Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn xã trong thời gian tới.