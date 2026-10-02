Sau phản ánh đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm: Thu bao nhiêu là đúng quy định?

(GLO)- Sau phản ánh của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phải nộp đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm, Trung ương Đoàn đã đề nghị kiểm tra, làm rõ. Theo quy định hiện hành, đoàn viên là sinh viên không hưởng lương chỉ đóng đoàn phí 2.000 đồng/tháng.

Theo Hướng dẫn số 39-HD/TWĐTN-BKT ngày 18-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2024-2027, sinh viên là đoàn viên không hưởng lương thuộc diện đóng đoàn phí với mức 2.000 đồng/người/tháng, tương đương 24.000 đồng/người/năm. Đây là khoản đoàn phí chính thức, được thực hiện thống nhất trong hệ thống Đoàn.

Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phản ánh phải nộp khoản đoàn phí cao bất thường. Ảnh: Minh Chiến/Dân trí

Trong khi đó, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, một số sinh viên phản ánh mức thu tại các liên chi đoàn/khoa có nhiều mức như 80.000 đồng, 100.000 đồng, có liên chi đoàn khoa còn thu 160.000 đồng/sinh viên/năm. Theo các sinh viên, tình trạng này đã diễn ra trong những năm học trước, không chỉ trong năm học 2026-2027.

Có thể nói, về nguyên tắc, đoàn phí là khoản đóng bắt buộc của đoàn viên theo mức do Trung ương Đoàn hướng dẫn. Việc 1 đơn vị tự đặt thêm một khoản tiền rồi gọi chung là “đoàn phí” là không phù hợp với quy định về mức đóng đoàn phí.

Trong khi đó, các hoạt động phong trào Đoàn, Hội có thể phát sinh nhu cầu kinh phí. Tuy nhiên, khoản tiền phục vụ những hoạt động này không đương nhiên trở thành đoàn phí.

Việc huy động, quản lý và sử dụng kinh phí phải có căn cứ, nội dung cụ thể, được công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của tổ chức Đoàn, nhà trường cũng như tính chất từng hoạt động.

Sau khi vụ việc được phản ánh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra và kết luận khoản thu “kinh phí phục vụ hoạt động Đoàn” là ngoài quy định; yêu cầu các chi đoàn, liên chi đoàn dừng thu, rà soát số tiền đã thu và hoàn trả 100% khoản thu ngoài quy định cho sinh viên. Nhà trường cũng cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.