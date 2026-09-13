Phụ huynh có quyền biết gì về bữa ăn bán trú của con?

(GLO)- Sau những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Nhà trường phải công khai những gì và cha mẹ học sinh có quyền giám sát đến đâu?

Theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục, các trường phải thực hiện công khai những nội dung theo quy định, qua đó bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và trách nhiệm giải trình với các bên liên quan.

Bữa ăn bán trú của học sinh cần được bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng và minh bạch trong từng khâu tổ chức, quản lý. Ảnh minh họa: AI

Đối với bữa ăn bán trú, phụ huynh trước hết có quyền biết thực đơn của học sinh, các thông tin liên quan đến việc tổ chức ăn bán trú và những khoản thu, chi theo quy định.

Về tài chính, các cơ sở giáo dục công lập phải xây dựng dự toán thu - chi cho từng khoản dịch vụ; việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích và công khai kế hoạch thu - chi đến cha mẹ học sinh trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng ghi nhận quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ, nguồn gốc, xuất xứ và các tài liệu liên quan đến giao dịch.

Phụ huynh cũng có quyền đặt câu hỏi và giám sát trong phạm vi pháp luật cho phép. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với bữa ăn học đường. Phụ huynh có thể quan tâm: Thực phẩm được cung cấp từ đâu, đơn vị nào thực hiện? Quy trình giao nhận và chế biến ra sao? Nhà trường kiểm soát an toàn thực phẩm thế nào?

Tuy nhiên, quyền giám sát không đồng nghĩa với việc phụ huynh có quyền yêu cầu nhà trường cung cấp mọi hồ sơ nội bộ hoặc tự ý vào khu vực bếp ăn. Việc tiếp cận hồ sơ, kiểm tra thực tế cần thực hiện theo quy định và cơ chế giám sát của nhà trường.

Nếu phát hiện dấu hiệu thực phẩm không bảo đảm an toàn, suất ăn có vấn đề hoặc nghi ngờ quyền lợi của học sinh bị ảnh hưởng, phụ huynh có quyền phản ánh, yêu cầu nhà trường giải trình và thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Trong bối cảnh Hà Nội đang siết lại công tác bán trú sau những phản ánh gần đây, việc công khai thông tin không chỉ giúp phụ huynh giám sát mà còn giúp nhà trường chứng minh trách nhiệm và tạo niềm tin với gia đình học sinh.

Phụ huynh có quyền được biết những thông tin cần thiết để bảo đảm con mình được ăn uống an toàn, đúng chất lượng; còn nhà trường có trách nhiệm công khai, giải trình theo đúng phạm vi pháp luật quy định.