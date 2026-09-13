Rà soát, bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, trong bối cảnh năm học mới đã bắt đầu và tại một số địa bàn, học sinh vẫn phải di chuyển qua những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 13-9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9322/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh học sinh trên cả nước đang bước vào năm học 2026-2027, trong đó điều kiện đi lại tại các địa phương có sự khác biệt lớn.

Bên cạnh những khu vực có hệ thống giao thông thuận lợi, vẫn còn học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực sông, hồ phải di chuyển bằng thuyền, đò hoặc qua những tuyến đường có nguy cơ mất an toàn.

Học sinh thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) đi thuyền đến trường hằng ngày. Ảnh: TPO

Đơn cử như thực trạng hơn 60 học sinh thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) mỗi ngày phải đi thuyền qua vịnh Ngòi Hoa (thuộc hồ Hòa Bình) để đến trường. Những ngày mưa bão, việc đi lại càng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nên các gia đình buộc phải cho con nghỉ học.

Chưa kể, việc đưa đón con bằng thuyền cũng khiến phụ huynh mất thêm thời gian, chi phí nhiên liệu, nhiều người phải ở lại phía bên kia hồ để chờ đón con.

Dù học sinh được trang bị áo phao và tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng an toàn đường thủy, câu chuyện ở Mường Hoa vẫn đặt ra yêu cầu về những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm bảo đảm các em có thể đến trường an toàn.

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát, khẩn trương chỉ đạo có ngay phương án cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Hoa đến trường.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai đầu tư ngay tuyến đường bộ trên địa bàn xã theo kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh ở các điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ đến trường bằng đò, thuyền, bè, mảng và các phương tiện khác; các tuyến đường đến trường phải đi qua cầu treo, cầu tạm, ngầm tràn hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt trong mùa mưa bão.

Phương tiện đưa đón phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định; người điều khiển phương tiện có chuyên môn phù hợp, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh; quy định cụ thể điều kiện thời tiết, mực nước phải tạm dừng việc đưa đón; không để học sinh tự ý vượt sông, suối, lòng hồ; bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ đưa đón tại các vị trí xung yếu.

Ngoài ra, các địa phương cần tập trung rà soát tổng thể các công trình cầu, đường trên địa bàn; chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường, nhất là tại các vị trí cấp thiết, trọng yếu phục vụ việc đi lại của các em học sinh và các nhu cầu dân sinh bảo đảm an ninh, an toàn; không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời có ngay các biện pháp phù hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các em học sinh đến trường, nhất là đối với các địa bàn có điều kiện giao thông, đi lại khó khăn, có nguy cơ cao mất an toàn hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt trong mùa mưa bão…