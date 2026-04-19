Cầu Piơr 1 thi công dang dở, người dân chật vật vượt ngầm tràn

PHẠM NGỌC MINH PHƯƠNG
(GLO)- Cầu Piơr 1 (còn gọi là cầu Tình) tại xã Ia Lâu thi công dang dở suốt hơn 2 năm qua do thiếu vốn. Trong khi đó, người dân vẫn phải đi lại qua ngầm tràn đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi mùa mưa lũ đang cận kề.

Dự án gần hoàn thành nhưng “tắc” vốn

Theo UBND xã Ia Lâu, dự án 2 (quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư) giai đoạn 2021-2025 được triển khai tại làng Phung và thôn Piơr 1 nhằm bố trí, ổn định chỗ ở cho 478 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự án hơn 70 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Prông (cũ) làm chủ đầu tư.

Thân cầu cơ bản hoàn thiện nhưng phần lan can, đường dẫn ở 2 đầu cầu chưa được thi công đồng bộ nên công trình không thể đưa vào khai thác, sử dụng. Ảnh: Phạm Ngọc

Dự án gồm nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như: điểm Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (làng Phung), nhà sinh hoạt cộng đồng làng Phung, nhà văn hóa thôn Piơr 1, cầu làng Phung, cầu Piơr 1 cùng hệ thống đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài các nhánh, tuyến hơn 7,3 km.

Sau gần 2 năm triển khai, một số công trình dân dụng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống giao thông nông thôn, đặc biệt là cầu Piơr 1 vẫn chưa thể “về đích”.

Do cầu chưa hoàn thành, hằng ngày người dân vẫn phải lưu thông qua ngầm tràn dưới suối Ia Hlốp đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Cây cầu có chiều dài gần 110 m, rộng 8 m, bắc qua suối Ia Hlốp, có tổng chi phí xây dựng gần 21 tỷ đồng, hiện vẫn còn dang dở. Phần thân cầu cơ bản đã hoàn thiện nhưng hạng mục lan can chưa được lắp đặt, đường dẫn ở 2 đầu cầu cũng chưa thi công đồng bộ nên công trình chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng. Công trình đã tạm dừng thi công hơn nửa năm nay do thiếu vốn.

Người dân thấp thỏm trước mùa mưa lũ

Do cầu chưa hoàn thành, hằng ngày người dân vẫn phải lưu thông qua ngầm tràn dưới suối Ia Hlốp, được xây dựng từ những năm 1990. Ngầm có mặt đường hẹp, dốc, gồ ghề, trong khi lượng phương tiện qua lại khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều xe trọng tải lớn hằng ngày vẫn liều mình đi qua ngầm tràn, trong khi cầu mới thì bị bỏ dở. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo bà H.T.L (ở thôn Yên Hưng), trước đây khu vực này có cầu treo, dù nhỏ hẹp nhưng vẫn đảm bảo lưu thông. Sau khi tháo dỡ cầu treo để xây cầu mới, toàn bộ phương tiện phải chuyển sang đi qua ngầm tràn. Vào mùa mưa lũ, ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu, việc đi lại, vận chuyển nông sản và nhu yếu phẩm gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bị gián đoạn.

“Người dân rất phấn khởi khi thấy cầu bê tông kiên cố được xây dựng thay thế cầu treo cũ, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Thế nhưng, khi công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện thì bất ngờ phải tạm dừng, khiến người dân trong vùng lo lắng” - bà L. chia sẻ.

Không giấu được bức xúc, ông Lê Văn Thanh (ở thôn Piơr 1) chia sẻ: Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con các thôn Đoàn Kết, Yên Hưng và làng Phung. Hiện nay, 2 mố cầu ở hai đầu vẫn còn dang dở, chênh lệch lớn so với mặt đường, chỉ có thể đi bộ tạm bợ. Người đi xe máy qua lại rất nguy hiểm, đã có trường hợp học sinh rơi xuống hố cầu. Vào mùa mưa lũ, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu kéo dài, gần như chia cắt giao thông.

Cây cầu gần như hoàn thành nhưng đường dẫn ở 2 đầu cầu chưa được đầu tư đồng bộ do thiếu vốn. Ảnh: Minh Phương

Ông Hoàng Văn Long - Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Lâu - cho biết: Ngầm tràn qua suối Ia Hlốp tồn tại từ lâu, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, gây chia cắt giao thông. Trong khi đó, cầu Piơr 1 chưa thể hoàn thiện.

Cũng theo ông Long, địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn còn thiếu để tiếp tục thi công. Trước mắt, xã sẽ kiến nghị đơn vị thi công có giải pháp tạm thời như đổ đất tại 2 đầu mố cầu để tạo đường dẫn, giúp người dân có lối đi tạm, giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa lũ.

Việc sớm tháo gỡ “nút thắt” về vốn để hoàn thiện cầu Piơr 1 không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần ổn định đời sống, tạo sự kết nối giao thông liên vùng Ia Lâu - Ia Le (Gia Lai) - Ea Rốk (Đắk Lắk), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực còn nhiều khó khăn này.

