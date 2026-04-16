Khảo sát xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 16-4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan đã về Nhơn Châu tiến hành khảo sát thực địa để đề xuất phương án xây dựng âu thuyền tại xã đảo.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đánh giá việc đầu tư xây dựng âu thuyền tại xã có tính khả thi cao.

Vị trí xây âu thuyền dự kiến ở thôn Đông của xã. Ảnh: ĐVCC

Nhơn Châu nằm biệt lập giữa biển, thường xuyên chịu tác động của bão và gió mùa Đông Bắc. Trước đây, mỗi mùa biển động, việc tìm nơi tránh trú an toàn cho tàu thuyền luôn là nỗi lo lớn của ngư dân. Việc đầu tư xây dựng âu thuyền sẽ hình thành vùng nước kín gió, tạo điều kiện cho hàng trăm tàu thuyền địa phương và khu vực lân cận neo đậu an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, bảo vệ sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, âu thuyền được xác định là “cửa ngõ” quan trọng trong phát triển du lịch và dịch vụ hậu cần. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho tàu vận tải, tàu du lịch từ đất liền ra đảo, đảm bảo vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời, đây cũng là điểm cung ứng nhiên liệu, nước ngọt và nhu yếu phẩm cho các đội tàu khai thác xa bờ, giúp ngư dân giảm chi phí, kéo dài thời gian bám biển.

Đoàn khảo sát đi kiểm tra thực địa. Ảnh: ĐVCC

Với vị trí tiền tiêu trên biển, việc xây dựng âu thuyền tại Nhơn Châu có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, cứu hộ cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển.