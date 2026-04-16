Khảo sát xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu

KHÁNH HUÂN
(GLO)- Ngày 16-4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan đã về Nhơn Châu tiến hành khảo sát thực địa để đề xuất phương án xây dựng âu thuyền tại xã đảo.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đánh giá việc đầu tư xây dựng âu thuyền tại xã có tính khả thi cao.

Vị trí xây âu thuyền dự kiến ở thôn Đông của xã. Ảnh: ĐVCC

Nhơn Châu nằm biệt lập giữa biển, thường xuyên chịu tác động của bão và gió mùa Đông Bắc. Trước đây, mỗi mùa biển động, việc tìm nơi tránh trú an toàn cho tàu thuyền luôn là nỗi lo lớn của ngư dân. Việc đầu tư xây dựng âu thuyền sẽ hình thành vùng nước kín gió, tạo điều kiện cho hàng trăm tàu thuyền địa phương và khu vực lân cận neo đậu an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, bảo vệ sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, âu thuyền được xác định là “cửa ngõ” quan trọng trong phát triển du lịch và dịch vụ hậu cần. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho tàu vận tải, tàu du lịch từ đất liền ra đảo, đảm bảo vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời, đây cũng là điểm cung ứng nhiên liệu, nước ngọt và nhu yếu phẩm cho các đội tàu khai thác xa bờ, giúp ngư dân giảm chi phí, kéo dài thời gian bám biển.

nc2.jpg
Đoàn khảo sát đi kiểm tra thực địa. Ảnh: ĐVCC

Với vị trí tiền tiêu trên biển, việc xây dựng âu thuyền tại Nhơn Châu có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, cứu hộ cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển.

"Tháng ba biên giới" lan tỏa nghĩa tình nơi xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chương trình “Tháng ba biên giới” tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng và chủ quyền biển đảo.

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

null