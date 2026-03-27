"Tháng ba biên giới" lan tỏa nghĩa tình nơi xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chương trình “Tháng ba biên giới” tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng và chủ quyền biển đảo.

Sáng 26-3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Bình Định, Đoàn xã Nhơn Châu cùng các tổ chức Đoàn lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Nguyên Vũ

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 650.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn và học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” do đơn vị nhận đỡ đầu.

Bữa cơm đoàn viên tại nhà ông Nguyễn Văn Hét ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Nguyên Vũ

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Bữa cơm đoàn viên” được tổ chức tại nhà ông Nguyễn Văn Hét - người cao tuổi bị mù, sống đơn thân.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng. Ảnh: Nguyên Vũ

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; ra quân dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ và trồng 70 cây xanh dọc tuyến đường Thanh niên trên đảo.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị trồng cây xanh trên đảo. Ảnh: Nguyên Vũ

Chuỗi hoạt động “Tháng ba biên giới” không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân mà còn thắp lên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng cùng người dân trên đảo; góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ những hành động giản dị, giàu ý nghĩa.