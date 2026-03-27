"Tháng ba biên giới" lan tỏa nghĩa tình nơi xã đảo Nhơn Châu

BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chương trình “Tháng ba biên giới” tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng và chủ quyền biển đảo.

Sáng 26-3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Bình Định, Đoàn xã Nhơn Châu cùng các tổ chức Đoàn lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026.

z7660230002283-a19910b1d3f7ba3a7420a32379048bef.jpg
Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Nguyên Vũ

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 650.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn và học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” do đơn vị nhận đỡ đầu.

z7660335117760-c9653c6fd0f329dcc73f5a3db3f49def.jpg
Bữa cơm đoàn viên tại nhà ông Nguyễn Văn Hét ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Nguyên Vũ

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Bữa cơm đoàn viên” được tổ chức tại nhà ông Nguyễn Văn Hét - người cao tuổi bị mù, sống đơn thân.

z7660227381598-3898bdbce1c3351bb68288fa85141604.jpg
Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng. Ảnh: Nguyên Vũ

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; ra quân dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ và trồng 70 cây xanh dọc tuyến đường Thanh niên trên đảo.

z7660230023230-26955a6338729cf5f854ae3d139ca3f5.jpg
Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu và các đơn vị trồng cây xanh trên đảo. Ảnh: Nguyên Vũ

Chuỗi hoạt động “Tháng ba biên giới” không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân mà còn thắp lên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng cùng người dân trên đảo; góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ những hành động giản dị, giàu ý nghĩa.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2026 trên xã đảo Nhơn Châu.

Ấm tình “Xuân biên phòng” trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Sáng 7-2, tại xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đoàn cơ sở BIDV - Chi nhánh Bình Định và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

null