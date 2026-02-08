Ấm tình “Xuân biên phòng” trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Sáng 7-2, tại xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đoàn cơ sở BIDV - Chi nhánh Bình Định và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 900.000 đồng) cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đảo.

Ban tổ chức trao quà cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

Các đơn vị cũng tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho các học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình là 34 triệu đồng.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Đồn Biên phòng Nhơn Châu, được tổ chức vào dịp Tết đến Xuân về. Hoạt động này không chỉ nhằm hỗ trợ vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính biên phòng và các đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm từ đất liền, góp phần chăm lo cho bà con xã đảo có một cái Tết ấm áp, nhiều niềm vui.

Qua đó góp phần thắt chặt tình quân dân, động viên bà con tiếp tục đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.