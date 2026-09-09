Ai sẽ dạy Toán, khoa học bằng tiếng Anh trong trường phổ thông?

(GLO)- Theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các trường phổ thông có thể tổ chức dạy một số môn học hoặc nội dung môn học bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ.

Theo quy định, đối với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, nhà trường được tổ chức dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục hoặc một số nội dung bằng tiếng nước ngoài. Trong đó, toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học là những lĩnh vực được ưu tiên.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Toán, khoa học bằng tiếng Anh phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ. Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Điều này có nghĩa, giáo viên dạy Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học… bằng tiếng Anh trước hết phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn của môn học tương ứng, đồng thời phải đủ năng lực sử dụng tiếng Anh để giảng dạy.

Nghị định cũng quy định giáo viên tiểu học và THCS dạy học bằng tiếng nước ngoài phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Với giáo viên THPT, yêu cầu tối thiểu là bậc 5/6.

Quy định cũng cho phép miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với một số trường hợp, như người được đào tạo đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài mà ngoại ngữ đó là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng được công nhận theo quy định; hoặc người có bằng cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể về chương trình, giáo trình, tài liệu và điều kiện tổ chức dạy học bằng tiếng nước ngoài cũng như thẩm quyền phê duyệt đối với từng loại hình cơ sở giáo dục. Nhà trường phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học theo quy định.

Việc tổ chức dạy học bằng tiếng nước ngoài phải phù hợp với khả năng của người học và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Vì vậy, triển khai chương trình không chỉ là bài toán của giáo viên mà còn liên quan đến đội ngũ, chương trình, tài liệu, cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận của học sinh.

Quy định của Chính phủ mở thêm cơ sở pháp lý để các trường phổ thông từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn khoa học. Tuy nhiên, yêu cầu giáo viên vừa có chuyên môn môn học, vừa đạt năng lực ngoại ngữ tương đối cao cũng đặt ra bài toán về nguồn nhân lực.

Đặc biệt ở THPT, yêu cầu ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 cho giáo viên trực tiếp dạy học bằng tiếng nước ngoài đòi hỏi các địa phương, cơ sở giáo dục phải có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Toán, khoa học và các môn liên quan về tiếng Anh chuyên ngành, phương pháp sư phạm và kỹ năng tổ chức lớp học bằng tiếng Anh.

Hướng đi được đặt ra là hình thành đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và đủ năng lực giảng dạy bằng ngoại ngữ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục.