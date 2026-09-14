Chấm KPI giáo viên để tính thu nhập tăng thêm: Ai chấm và chấm bằng gì?

(GLO)- Việc đánh giá giáo viên theo KPI để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm tại TP. Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm lớn. Câu hỏi được nhiều giáo viên đặt ra là: ai sẽ chấm KPI và kết quả được xác định dựa trên những căn cứ nào?

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cách đánh giá giáo viên theo hiệu quả công việc (KPI) từ quý III/2026, làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm hàng quý và cuối năm học.

Điểm đáng chú ý của cách làm này là kết quả công việc của từng giáo viên được lượng hóa thông qua các tiêu chí cụ thể, thay vì chỉ đánh giá chung theo mức “hoàn thành” hay “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

TP. Hồ Chí Minh triển khai cách đánh giá giáo viên theo hiệu quả công việc (KPI) từ quý III/2026, làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm hàng quý và cuối năm học. Ảnh: dantri.com.vn

Theo đó, việc đánh giá sẽ được lượng hóa trên thang điểm 100, gắn với kết quả và sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm, thực hiện trên nền tảng số.

Cụ thể, đối với viên chức quản lý, nội dung đánh giá tập trung vào một số nội dung, tiêu chí chủ yếu. Về tiêu chuẩn chung (30 điểm) gồm: ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (70 điểm) gồm: kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Một yếu tố đánh giá khác là việc đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nội dung đánh giá về tiêu chuẩn chung (30 điểm) gồm: ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tư duy đổi mới, chiến lược, khát vọng cống hiến, dám nghĩ dám làm; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đoàn kết nội bộ, phối hợp trong công tác…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (70 điểm) gồm: kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; năng lực tham mưu, kỹ năng xử lý công việc; đối với những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Ngoài ra còn cần đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ.

Bên cạnh các tiêu chuẩn khắt khe, phương pháp đánh giá theo KPI cũng mở ra chính sách cộng điểm thưởng linh hoạt. Đây được xem là cú hích tinh thần lớn dành cho những nhà giáo tận tụy, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Các trường hợp được xem xét tính điểm thưởng gồm: cá nhân có thành tích nổi trội, có sản phẩm minh chứng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với những công việc được xác định là quan trọng, phức tạp, có yêu cầu chuyên môn cao hoặc có ảnh hưởng lớn đến đơn vị được hoàn thành trước 50% tiến độ được giao hoặc có thời gian hoàn thành gấp, dưới 2 ngày làm việc và phải đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng; cá nhân có cách làm hay, sáng kiến mới được áp dụng có hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ và có thể áp dụng nhân rộng mô hình trong toàn cơ quan, đơn vị.

Về thẩm quyền, Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá, xếp loại viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức xếp loại đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Nguyên tắc là cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại.

Cách xếp loại cũng được quy định khá chặt. Cá nhân được xem xét xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" phải có tổng điểm đánh giá từ 90 điểm trở lên, đồng thời hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất 30% số nhiệm vụ phải hoàn thành vượt mức yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm...