Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

(GLO)- Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến xây dựng hệ đào tạo “tinh hoa”, tuyển chọn học viên xuất sắc để đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao. Học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư quân sự tài năng có thể được phong quân hàm thượng úy.

Theo Thiếu tướng, GS. TS. Trần Xuân Nam - Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng đã giao Học viện xây dựng và triển khai Đề án đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Đề án hướng tới hình thành lực lượng chuyên gia nòng cốt có năng lực nghiên cứu chuyên sâu, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi như: trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, hệ thống nhúng và robot quân sự, phục vụ thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật.

3 nhóm đối tượng đào tạo được xác định gồm kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao. Giai đoạn 2026-2030, trường dự kiến đào tạo khoảng 100-150 kỹ sư quân sự tài năng, 60-75 thạc sĩ tài năng và 30 tiến sĩ chất lượng cao. Tổng quy mô chương trình dự kiến khoảng 190-255 người.

Giai đoạn 2030-2035, trường tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới đào tạo 150-200 kỹ sư tài năng, 75-90 thạc sĩ tài năng và 40 tiến sĩ chất lượng cao, bảo đảm chất lượng đào tạo luôn ở chuẩn mực cao nhất.

Theo kế hoạch, học viên chương trình kỹ sư quân sự tài năng sẽ được lựa chọn từ những sinh viên có thành tích nổi bật. Đối tượng được tuyển chọn gồm học viên đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc học viên giỏi, xuất sắc thuộc nhóm 20% cao nhất toàn quốc trong cùng tổ hợp, có kết quả học tập 2 năm đầu tại Học viện đạt loại giỏi trở lên.

Đối với chương trình thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao, Học viện lựa chọn những người có kết quả học tập tốt, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ và thành tích công bố khoa học đáp ứng yêu cầu.

Học viên sẽ được tham gia các nhóm nghiên cứu, thực hành, thực tập tại nhà máy, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài quân đội, cũng như một số cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài. Cách tổ chức này nhằm giúp người học sớm tiếp cận môi trường nghiên cứu và công nghệ thực tế, thay vì chỉ tập trung vào chương trình lý thuyết.

Đáng chú ý, theo phương án Học viện Kỹ thuật quân sự đang xây dựng, học viên chương trình kỹ sư quân sự tài năng sẽ được cấp bằng ở bậc 7/8, tương đương trình độ thạc sĩ theo khung được học viện nêu. Nếu tốt nghiệp loại giỏi, học viên có thể được phong quân hàm thượng úy, thay vì mức quân hàm thông thường là thiếu úy hoặc trung úy.

Đối với học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao, nhà trường cũng dự kiến áp dụng cơ chế xem xét thăng quân hàm trước niên hạn.