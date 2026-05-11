Phê duyệt 90 chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM cho 23 trường đại học. Theo đó, người học sẽ được miễn, giảm học phí, ưu tiên học bổng ở mức cao nhất.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị dẫn đầu với 9 chương trình kỹ sư và 6 chương trình thạc sĩ, thuộc các lĩnh vực: khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng.

Tiếp đến là Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được giao đào tạo 10 chương trình thạc sĩ tích hợp, thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật.

Đại học Bách khoa Hà Nội được giao đào tạo 7 chương trình thạc sĩ tích hợp thuộc các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học VinUni là nhóm trường chỉ được giao đào tạo 1 chương trình.

Ở đầu vào, để được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, thí sinh phải đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Nếu xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán và ít nhất 1 môn khác thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Tổng điểm của tổ hợp xét tuyển phải thuộc nhóm 20% thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước.

Với chương trình đào tạo thạc sĩ yêu cầu điểm trung bình tích lũy của chương trình đại học đã tốt nghiệp đạt tối thiểu 3,2/4; đồng thời tiếng Anh đạt tối thiểu bậc 4/6.

Theo Đề án được Chính phủ phê duyệt tháng 5-2025, một trong những mục tiêu đến năm 2030 là 35% tổng số sinh viên theo học khối ngành STEM; xây dựng 100 chương trình kỹ sư, thạc sĩ và 100 chương trình tiến sĩ tài năng.

Các trường sẽ được đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm, công nghệ, tạo điều kiện thu hút giảng viên giỏi ở nước ngoài về làm việc; tăng cường quyền tự chủ trong thu hút nhóm xuất sắc vào các vị trí quản lý học thuật gắn với bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư... Trong khi đó, người học được miễn, giảm học phí, ưu tiên học bổng ở mức cao nhất.