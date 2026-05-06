Lịch sử có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất trong các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Lịch sử là môn tự chọn có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng 71.443 thí sinh so với năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất về số lượng tuyệt đối trong các môn thi được thống kê.

Một số môn thi tự chọn cũng ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng so với năm 2025. Theo đó, Vật lý có 389.630 thí sinh, tăng 35.332 thí sinh; Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh, tăng 32.671 thí sinh; Hóa học có 253.966 thí sinh, tăng 7.266 thí sinh.

Thí sinh Gia Lai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, Tin học tăng từ 7.716 lên 18.691 thí sinh; Công nghệ công nghiệp tăng từ 2.428 lên 7.402 thí sinh; Công nghệ nông nghiệp tăng từ 21.962 lên 31.091 thí sinh.

Trong khi đó, nhóm các môn Địa lý, Ngoại ngữ, Sinh học lại giảm so với năm 2025. Cụ thể, Địa lý có 448.725 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 45.356 thí sinh; Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh, giảm 17.524 thí sinh; Sinh học có 70.303 thí sinh, giảm 2.366 thí sinh.

Đối với 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, số lượng thí sinh đăng ký dự thi lần lượt là 1.204.180 và 1.208.356 thí sinh.

Được biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6), sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7.