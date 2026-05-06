Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Lịch sử có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất trong các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Hà Nội mới, VHO)

(GLO)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Lịch sử là môn tự chọn có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng 71.443 thí sinh so với năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất về số lượng tuyệt đối trong các môn thi được thống kê.

Một số môn thi tự chọn cũng ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng so với năm 2025. Theo đó, Vật lý có 389.630 thí sinh, tăng 35.332 thí sinh; Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh, tăng 32.671 thí sinh; Hóa học có 253.966 thí sinh, tăng 7.266 thí sinh.

lich-su-co-so-thi-sinh-dang-ky-du-thi-nhieu-nhat-trong-cac-mon-tu-chon-thi-tot-nghiep-thpt.jpg
Thí sinh Gia Lai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, Tin học tăng từ 7.716 lên 18.691 thí sinh; Công nghệ công nghiệp tăng từ 2.428 lên 7.402 thí sinh; Công nghệ nông nghiệp tăng từ 21.962 lên 31.091 thí sinh.

Trong khi đó, nhóm các môn Địa lý, Ngoại ngữ, Sinh học lại giảm so với năm 2025. Cụ thể, Địa lý có 448.725 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 45.356 thí sinh; Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh, giảm 17.524 thí sinh; Sinh học có 70.303 thí sinh, giảm 2.366 thí sinh.

Đối với 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, số lượng thí sinh đăng ký dự thi lần lượt là 1.204.180 và 1.208.356 thí sinh.

Được biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6), sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7.

dang-ky-du-thi.jpg
Xu hướng đăng ký các môn thi tốt nghiệp THPT 2026. Nguồn: Bộ GD&ĐT
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai có một học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét thẳng đại học.

Gia Lai có 1 học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT và xét thẳng đại học

(GLO)- Ngày 4-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học. Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai có tên trong danh sách này.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

Tin tức

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Giáo dục

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

null