Gia Lai: Điều chỉnh lịch thi thử tốt nghiệp THPT sang ngày 16 và 17-5

(GLO)- Ngày 4-5, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành Thông báo số 2404/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh một số nội dung của kỳ thi thử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi thử được đổi sang ngày 16 và 17-5 (thứ bảy và Chủ nhật).

Cụ thể, ngày 16-5, học sinh sẽ thi thử môn Ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng và Toán (90 phút) vào buổi chiều.

Sáng 17-5, học sinh sẽ thi bài thi tự chọn với 2 môn; thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút.

Thí sinh Gia Lai tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: T.D

Các nội dung khác của kỳ thi thử vẫn được giữ nguyên theo Kế hoạch số 2390/KH-SGDĐT ngày 30-4-2026.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt đến giáo viên, học sinh, học viên và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi thử; đồng thời, đảm bảo 100% học sinh tham gia nghiêm túc, góp phần chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có thể tham gia đầy đủ các kỳ thi quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học được tổ chức trong tháng 5, gây lo ngại về việc chồng chéo lịch thi, ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập và quyền lợi của học sinh.

Trước đó, kỳ thi thử dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24-5-2026.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

