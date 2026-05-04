Gia Lai: Điều chỉnh lịch thi thử tốt nghiệp THPT sang ngày 16 và 17-5

(GLO)- Ngày 4-5, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành Thông báo số 2404/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh một số nội dung của kỳ thi thử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi thử được đổi sang ngày 16 và 17-5 (thứ bảy và Chủ nhật).

Cụ thể, ngày 16-5, học sinh sẽ thi thử môn Ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng và Toán (90 phút) vào buổi chiều.

Sáng 17-5, học sinh sẽ thi bài thi tự chọn với 2 môn; thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút.

Thí sinh Gia Lai tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: T.D

Các nội dung khác của kỳ thi thử vẫn được giữ nguyên theo Kế hoạch số 2390/KH-SGDĐT ngày 30-4-2026.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt đến giáo viên, học sinh, học viên và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi thử; đồng thời, đảm bảo 100% học sinh tham gia nghiêm túc, góp phần chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có thể tham gia đầy đủ các kỳ thi quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học được tổ chức trong tháng 5, gây lo ngại về việc chồng chéo lịch thi, ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập và quyền lợi của học sinh.

Trước đó, kỳ thi thử dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24-5-2026.