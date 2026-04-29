Gia Lai: Lấy ý kiến dư luận đối với 16 nhà giáo xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Gia Lai đang tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 16 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 năm 2026.

Việc lấy ý kiến được thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm ghi nhận đánh giá khách quan từ cán bộ, giáo viên và nhân dân.

Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ ngày 29-4 đến hết 11-5-2026. Các ý kiến góp ý gửi trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng tỉnh Gia Lai) trước ngày 13-5-2026.

Việc công khai danh sách để lấy ý kiến dư luận được thực hiện theo Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2-4-2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ.

Qua đây, Hội đồng xét tặng có thêm căn cứ đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực, uy tín của các nhà giáo.

Dưới đây là danh sách 16 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 năm 2026 được lấy ý kiến thăm dò dư luận.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai: Nhóm lên tình yêu văn hóa dân tộc

(GLO) - “Tôi thấy mình như người nhóm lửa, và hình như ngọn lửa ấy đã bắt đầu bén vào các em học sinh ở ngôi trường này”-nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền xúc động khi chứng kiến màn diễn tấu cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc do Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai tổ chức mới đây.

Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia Ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 21-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Ngày hội “STEM – Sách – Mỹ thuật – Sáng tạo không giới hạn” năm 2026, thu hút hơn 450 học sinh tham gia, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

