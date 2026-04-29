Gia Lai: Lấy ý kiến dư luận đối với 16 nhà giáo xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

(GLO)- Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Gia Lai đang tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 16 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 năm 2026.

Việc lấy ý kiến được thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm ghi nhận đánh giá khách quan từ cán bộ, giáo viên và nhân dân.

Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ ngày 29-4 đến hết 11-5-2026. Các ý kiến góp ý gửi trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng tỉnh Gia Lai) trước ngày 13-5-2026.

Việc công khai danh sách để lấy ý kiến dư luận được thực hiện theo Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2-4-2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ.

Qua đây, Hội đồng xét tặng có thêm căn cứ đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực, uy tín của các nhà giáo.

Dưới đây là danh sách 16 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 năm 2026 được lấy ý kiến thăm dò dư luận.