Hội nghị Thư viện năm 2026: Định hình hệ sinh thái tri thức số tại Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-5, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Thư viện với chủ đề “Phát triển Thư viện số và Tài nguyên giáo dục mở”.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm kết nối, chia sẻ giải pháp công nghệ và quản trị học liệu số giữa các trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp thư viện ngoài nước.

Quang cảnh hội nghị: Ảnh: Nhật Trường

Sự kiện thu hút sự tham gia của Ban Giám hiệu, các cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng đông đảo đại diện các thư viện, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia đến từ Vương quốc Bỉ - mang đến nhiều kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới dịch vụ và giải pháp hạ tầng công nghệ hiện đại.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số giáo dục đang đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc thay đổi tư duy quản lý thư viện truyền thống.

Việc xây dựng một kho học liệu số phong phú và mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên tri thức cho người học không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố sống còn nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Tại các phiên tham luận và thảo luận, các đại biểu đã đi sâu phân tích xu hướng tích hợp cổng thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển tài nguyên số; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái tri thức phục vụ học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động trưng bày, giới thiệu giải pháp công nghệ hiện đại cũng thu hút sự quan tâm của các đại biểu.

Hội nghị không chỉ là nơi trao đổi học thuật đơn thuần, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược, thực chất giữa nhà trường và các doanh nghiệp công nghệ nhằm hiện thực hóa hệ sinh thái tri thức số, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Thông qua sự kiện này, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục khẳng định bước đi chiến lược, quyết tâm đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Nhà trường cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng nguồn tài nguyên giáo dục mở, hướng tới xây dựng một môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.