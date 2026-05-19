15 giáo viên tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026

(GLO)- Ngày 19-5, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15, lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 21 và đại biểu một số cơ quan chức năng của Binh đoàn 15.

Quang cảnh khai mạc hội giảng. Ảnh: Đình Khoa

Tham gia hội giảng có 15 giáo viên trực tiếp tổ chức giảng dạy theo bài giảng gồm lý thuyết, tích hợp và thực hành.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đinh Văn Phê - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 21 - cho biết: Giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định đối với chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu và sự phát triển bền vững của nhà trường.

Vì vậy, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng; là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào bài giảng; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động giáo dục đào tạo.

Giáo viên thực hành giảng bài tại Hội giảng. Ảnh: Đình Khoa

Thông qua hội giảng lần này, nhà trường mong muốn tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sư phạm của đội ngũ nhà giáo; từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quân đội và xã hội trong giai đoạn mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các giáo viên tham gia Hội giảng bắt đầu thực hiện nội dung thực hành giảng bài. Hội giảng diễn ra đến hết ngày 21-5.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

