Học sinh Gia Lai tích cực tham gia ngày hội STEM

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 25-4, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ngày hội STEM với đa dạng hoạt động trải nghiệm, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia.

Tại Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ), Ngày hội STEM có chủ đề “Khoa học - Công nghệ với Tổ quốc và lao động đổi mới, sáng tạo”.

Ngày hội có sự tham gia của 25 lớp với 8 gian hàng trưng bày. Mỗi gian giới thiệu 3-4 sản phẩm, dự án sáng tạo, thí nghiệm trực quan hoặc mô hình ứng dụng.

Học sinh Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) hào hứng tham gia Ngày hội STEM. Ảnh: ĐVCC

Các sản phẩm do học sinh tự nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở vận dụng kiến thức liên môn, tập trung vào nhiều lĩnh vực như: tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia thi “Ý tưởng STEM sáng tạo”, trình diễn robot, mô phỏng công nghệ và các mô hình gắn với thực tiễn đời sống.

Tương tự, Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) cũng tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Sáng tạo và hội nhập”. Học sinh trực tiếp giới thiệu các sản phẩm do mình nghiên cứu, chế tạo như: mô hình bảo vệ môi trường, sản phẩm tái chế và các ứng dụng khoa học mang tính thực tiễn.

Tại Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) học sinh chế tạo nhiều sản phẩm hướng đến bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, học sinh được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề; đồng thời, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Phòng học STEM: “Đòn bẩy” đổi mới giáo dục.

Phòng học STEM: “Đòn bẩy” đổi mới giáo dục

(GLO)- Sau khi khánh thành phòng học STEM tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang khẩn trương lắp đặt thiết bị, hoàn thiện 2 phòng học STEM còn lại tại 2 trường trên địa bàn tỉnh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Tin tức

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

