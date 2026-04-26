Học sinh Gia Lai tích cực tham gia ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 25-4, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ngày hội STEM với đa dạng hoạt động trải nghiệm, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia.

Tại Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ), Ngày hội STEM có chủ đề “Khoa học - Công nghệ với Tổ quốc và lao động đổi mới, sáng tạo”.

Ngày hội có sự tham gia của 25 lớp với 8 gian hàng trưng bày. Mỗi gian giới thiệu 3-4 sản phẩm, dự án sáng tạo, thí nghiệm trực quan hoặc mô hình ứng dụng.

Học sinh Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) hào hứng tham gia Ngày hội STEM. Ảnh: ĐVCC

Các sản phẩm do học sinh tự nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở vận dụng kiến thức liên môn, tập trung vào nhiều lĩnh vực như: tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia thi “Ý tưởng STEM sáng tạo”, trình diễn robot, mô phỏng công nghệ và các mô hình gắn với thực tiễn đời sống.

Tương tự, Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) cũng tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Sáng tạo và hội nhập”. Học sinh trực tiếp giới thiệu các sản phẩm do mình nghiên cứu, chế tạo như: mô hình bảo vệ môi trường, sản phẩm tái chế và các ứng dụng khoa học mang tính thực tiễn.

Tại Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) học sinh chế tạo nhiều sản phẩm hướng đến bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, học sinh được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề; đồng thời, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.