Sôi nổi "Ngày hội STEM" tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 18-4, Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức "Ngày hội STEM”, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngày hội góp phần tạo môi trường học tập trải nghiệm, giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo và định hướng các ngành nghề liên quan đến STEM.

Các lớp tham gia thiết kế các mô hình liên quan đến các chủ đề. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội quy tụ 35 mô hình STEM tiêu biểu do học sinh tự thiết kế. Tại khu trưng bày, các nhóm thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và khả năng ứng dụng sản phẩm trong nghiên cứu và thực tế.

Theo Ban Tổ chức, mỗi khối lớp triển khai 1 chủ đề phù hợp. Trong đó, khối 10 với tên lửa nước, mô hình tổng hợp - phân giải chất, bảo vệ cây trồng; khối 11 với mô hình tụ điện, sinh trưởng - phát triển ở động vật và chuồng nuôi gia súc, gia cầm; khối 12 với máy phát điện xoay chiều, hệ sinh thái trong chai, operon Lac cùng các sản phẩm hóa học như xà phòng, tinh thể.

Học sinh hào hứng trải nghiệm các mô hình STEM và nhiều hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh trưng bày, học sinh còn tham gia thí nghiệm làm pin từ chanh, viết chữ bí mật, quan sát phản ứng tạo khí cùng các trò chơi nhận biết chất, lắp ráp mô hình phân tử. Đặc biệt, phần thi bắn tên lửa nước thu hút sự cổ vũ nhiệt tình, tạo điểm nhấn cho ngày hội.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi học thuật bổ ích mà còn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học trong học sinh toàn trường.

Dịp này, nhà trường cũng ra mắt Câu lạc bộ STEM nhằm tạo sân chơi học thuật, khuyến khích học sinh tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

