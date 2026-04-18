Sôi nổi "Ngày hội STEM" tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

Ngày hội góp phần tạo môi trường học tập trải nghiệm, giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo và định hướng các ngành nghề liên quan đến STEM.

Các lớp tham gia thiết kế các mô hình liên quan đến các chủ đề. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội quy tụ 35 mô hình STEM tiêu biểu do học sinh tự thiết kế. Tại khu trưng bày, các nhóm thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và khả năng ứng dụng sản phẩm trong nghiên cứu và thực tế.

Theo Ban Tổ chức, mỗi khối lớp triển khai 1 chủ đề phù hợp. Trong đó, khối 10 với tên lửa nước, mô hình tổng hợp - phân giải chất, bảo vệ cây trồng; khối 11 với mô hình tụ điện, sinh trưởng - phát triển ở động vật và chuồng nuôi gia súc, gia cầm; khối 12 với máy phát điện xoay chiều, hệ sinh thái trong chai, operon Lac cùng các sản phẩm hóa học như xà phòng, tinh thể.

Học sinh hào hứng trải nghiệm các mô hình STEM và nhiều hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh trưng bày, học sinh còn tham gia thí nghiệm làm pin từ chanh, viết chữ bí mật, quan sát phản ứng tạo khí cùng các trò chơi nhận biết chất, lắp ráp mô hình phân tử. Đặc biệt, phần thi bắn tên lửa nước thu hút sự cổ vũ nhiệt tình, tạo điểm nhấn cho ngày hội.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi học thuật bổ ích mà còn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học trong học sinh toàn trường.

Dịp này, nhà trường cũng ra mắt Câu lạc bộ STEM nhằm tạo sân chơi học thuật, khuyến khích học sinh tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.