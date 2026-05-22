Gia Lai: Nhiều giáo viên “lỡ nhịp” xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

(GLO)- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là cơ hội được nhiều giáo viên mong chờ. Thế nhưng, mới đây nhiều người đã "lỡ nhịp" không được xét thăng hạng do vướng về chỉ tiêu, hồ sơ thủ tục. Kết quả đầy tiếc nuối này đang để lại nhiều tâm tư và trăn trở trong đội ngũ sư phạm.

​Trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2025, tỉnh Gia Lai có 12.781 hồ sơ đăng ký tham gia xét trên tổng số 10.839 chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả, có 9.191 viên chức giáo dục trúng tuyển thăng hạng (trong đó hạng I có 1.978 người, hạng II có 6.673 người và hạng III có 540 người); còn lại 3.590 viên chức không trúng tuyển.

Trường Mầm non 19-4 (xã Hoài Ân) có 13 cán bộ, giáo viên "lỡ nhịp" xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. Ảnh: T.D

Nhiều giáo viên không trúng tuyển xét thăng hạng cho rằng họ chưa được thông tin rõ ràng, cụ thể về những tiêu chí chưa đạt và mong muốn các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát lại hồ sơ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác xét thăng hạng.

Trước những kiến nghị trên, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - lý giải: Phần lớn các trường hợp không trúng tuyển xuất phát từ việc hồ sơ thiếu minh chứng hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định, toàn bộ quá trình xét thăng hạng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch. Sau khi các trường xét duyệt, hồ sơ được địa phương tổng hợp, niêm phong và gửi lên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng xét thăng hạng, huy động 202 cán bộ, giáo viên tham gia chấm xét.

“Sau khi kết thúc xét tuyển, Sở đã tiến hành bốc ngẫu nhiên 120 bộ hồ sơ để kiểm tra xác suất nhưng không phát hiện kết quả sai lệch. Sở cũng sẽ thành lập tổ xem xét kết quả liên quan đến các kiến nghị của giáo viên và trả lời cụ thể bằng văn bản cho từng trường hợp để họ yên tâm công tác” - ông Nam cho biết.

Nhiều giáo viên không được xét thăng hạng do vướng về chỉ tiêu, hồ sơ thủ tục (ảnh minh họa). Ảnh: T.D

Đối với các trường hợp không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do đơn vị trường học không được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân được xác định là do lỗi trong khâu tổng hợp hồ sơ.

Trường Tiểu học Ân Phong (xã Hoài Ân) là một trong những đơn vị không được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu. Ảnh: T.D

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin: Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên, cuối tháng 5-2026, Sở sẽ có văn bản cụ thể hướng dẫn các địa phương đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2026. Các thầy cô tiếp tục cố gắng, hoàn thiện điều kiện để đảm bảo quyền lợi của mình trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp này.