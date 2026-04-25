Gia Lai ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên mầm non ở địa bàn khu công nghiệp

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non và giáo viên mầm non các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Theo Nghị quyết, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 300.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

ho-tro-tre-em-va-giao-vien-mam-non-o-dia-ban-khu-cong-nghiep.jpg
Nghị quyết hỗ trợ thể hiện sự quan tâm, ưu tiên của tỉnh đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động và giáo viên mầm non đang làm việc ở địa bàn có khu công nghiệp. Ảnh: H.P

Đồng thời, hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp.

Trong đó, giáo viên phải có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện việc hỗ trợ hằng năm dự kiến hơn 3,55 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ trẻ em mầm non gần 3,15 tỷ đồng và hỗ trợ giáo viên mầm non hơn 400 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị quyết này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Điều 8, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; thể hiện sự quan tâm ưu tiên của Nhà nước đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia Ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 21-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Ngày hội “STEM – Sách – Mỹ thuật – Sáng tạo không giới hạn” năm 2026, thu hút hơn 450 học sinh tham gia, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

