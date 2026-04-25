Gia Lai ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên mầm non ở địa bàn khu công nghiệp

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non và giáo viên mầm non các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Theo Nghị quyết, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 300.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Nghị quyết hỗ trợ thể hiện sự quan tâm, ưu tiên của tỉnh đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động và giáo viên mầm non đang làm việc ở địa bàn có khu công nghiệp. Ảnh: H.P

Đồng thời, hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp.

Trong đó, giáo viên phải có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện việc hỗ trợ hằng năm dự kiến hơn 3,55 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ trẻ em mầm non gần 3,15 tỷ đồng và hỗ trợ giáo viên mầm non hơn 400 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị quyết này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Điều 8, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; thể hiện sự quan tâm ưu tiên của Nhà nước đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.