Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tâm lý

(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra (ngày 11 và 12-6). Bên cạnh việc củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đặc biệt chú trọng giúp học sinh giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi.

Tập trung kiến thức trọng tâm

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 37.900 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những ngày này, các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đang tập trung ôn tập giai đoạn nước rút, giúp học sinh củng cố kiến thức trọng tâm, hoàn thiện kỹ năng làm bài trước kỳ thi.

Tại các trường THPT, công tác ôn tập được triển khai theo hướng hệ thống hóa kiến thức, bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Thay vì tiếp tục tăng cường luyện đề như giai đoạn trước, nhiều trường chuyển sang ôn tập theo chuyên đề và nhóm năng lực nhằm giúp học sinh khắc phục những nội dung còn hạn chế.

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) vừa ôn tập nước rút vừa giữ vững tâm lý trước kỳ thi. Ảnh: H.Đ

Theo ông Nguyễn Đình Cung - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Quang Trung (xã Tây Sơn), năm nay trường có 394 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Giai đoạn nước rút, nhà trường tập trung giúp học sinh hệ thống kiến thức trọng tâm thay vì học thêm nội dung mới. Giáo viên phân loại học sinh theo năng lực để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, nhất là những em còn hạn chế ở một số chuyên đề.

“Chúng tôi yêu cầu giáo viên bám sát năng lực từng học sinh, tập trung củng cố kiến thức nền tảng, rèn kỹ năng đọc đề, làm bài khoa học và hướng dẫn các em phương pháp tự học hiệu quả trong những ngày cuối trước kỳ thi” - ông Cung cho biết.

Trên cơ sở kết quả các đợt khảo sát và thi thử đã tổ chức trước đó, giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh rà soát những phần kiến thức còn hạn chế, đồng thời rút kinh nghiệm từ các lỗi thường gặp trong quá trình làm bài.

Những ngày cuối trước kỳ thi, việc ôn tập được thực hiện theo hướng tinh gọn, ưu tiên hệ thống hóa kiến thức và hoàn thiện kỹ năng làm bài thay vì học thêm nội dung mới.

Không chỉ các trường THPT, công tác ôn tập đối với học viên hệ giáo dục thường xuyên cũng được triển khai phù hợp.

Thầy Nguyễn Thành Trung - giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: Ở thời điểm này, điều quan trọng không phải học thêm nhiều dạng bài mới mà là giúp học sinh nhận diện dạng đề, hạn chế những sai sót cơ bản.

Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn học sinh làm bài theo thời gian quy định, rèn kỹ năng phân bổ thời gian hợp lý và củng cố những phần kiến thức còn yếu để các em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.

Chuẩn bị tâm lý vững vàng

Cùng với việc củng cố kiến thức, các trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tư vấn tâm lý, giúp học sinh giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đã tập trung rà soát lại kiến thức đã học và luyện đề theo thời gian quy định, em Nguyễn Mạnh Thắng - học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cho hay: “Được thầy cô hướng dẫn và động viên nên em không còn quá áp lực. Em đặt mục tiêu xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý và đang cố gắng ôn tập để đạt kết quả tốt nhất”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: H.Đ

Năm nay, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Bờ Ngoong) có 155 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với đặc thù có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số theo học, công tác hỗ trợ tâm lý được nhà trường triển khai đồng thời với hoạt động ôn tập.

Ông Trương Quang Phong - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Vì đặc thù địa bàn còn nhiều khó khăn, nhà trường thường xuyên nhắc giáo viên quan tâm, động viên học sinh, không tạo thêm áp lực trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, các em còn được hướng dẫn kỹ năng học tập, sắp xếp thời gian hợp lý và giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi”.

Theo các giáo viên, ở giai đoạn cận kỳ thi, nhiều học sinh có tâm lý lo lắng dù kết quả học tập khá tốt. Vì vậy, ngoài việc hướng dẫn kiến thức, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, động viên và đồng hành cùng học sinh. Các em được nhắc nhở duy trì chế độ học tập hợp lý, ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khỏe để có trạng thái tốt nhất khi bước vào phòng thi.

Không chỉ nhà trường, nhiều phụ huynh cũng chủ động đồng hành cùng con trong giai đoạn nước rút. Thay vì tạo áp lực về điểm số, các bậc phụ huynh tập trung động viên, tạo không khí thoải mái để con yên tâm ôn tập.

Anh Dương Ngọc Chánh (xã Tuy Phước) - phụ huynh có con học lớp 12 - bày tỏ: “Điều tôi quan tâm nhất lúc này là sức khỏe và tinh thần của con. Gia đình luôn động viên để con giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước kỳ thi”.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng và tâm lý, các thí sinh đang sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.