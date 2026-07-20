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Đề xuất hỗ trợ học tập cho dân tộc thiểu số rất ít người, cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, LĐO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người. Trong đó, đề xuất mức hỗ trợ 30-150% mức lương cơ sở/người/tháng.

Cụ thể, dự thảo quy định mức hỗ trợ theo từng nhóm người học, thay vì áp dụng chung như trước đây. Mức hỗ trợ từ 30-150% mức lương cơ sở/người/tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo.

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Dự thảo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả cấp học. Ảnh: GD&TĐ

Trong đó, sinh viên, học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở/người/tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá.

Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong 1 năm học hoặc chương trình đào tạo. Người học chỉ được hưởng 1 chính sách cùng tính chất ở mức cao nhất nhằm tránh chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác.

Điểm mới nổi bật của dự thảo là bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Điều này bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Về chính sách ưu tiên tuyển sinh, dự thảo quy định trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên vào học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và trường phổ thông công lập phù hợp.

Học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc đối tượng tuyển sinh đi học theo chế độ cử tuyển.

Đối với giáo dục đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh. Dự thảo cũng bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, gồm cộng điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng theo quy định của cơ sở đào tạo; đồng thời cho phép sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong một số trường hợp khi xét tuyển sau đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả cấp học.

Đối tượng áp dụng được mở rộng, bao gồm: trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

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