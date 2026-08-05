Gần 500 đại biểu tham dự tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-8), tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tham dự hội nghị tập huấn có gần 500 đại biểu là công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục thuộc UBND các xã, phường và cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, các trung tâm GDNN - GDTX.

Đại biểu nghe giới thiệu tổng quan về Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS. Ảnh: T.D

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe chuyên gia giới thiệu tổng quan Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS; hướng dẫn khởi tạo dữ liệu ban đầu và cấu hình hệ thống; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu nhà trường, giáo viên, học sinh; kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Đồng thời, đại biểu được hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuyên môn, lớp học, hồ sơ học sinh, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện trên hệ thống; triển khai, quản lý và khai thác học bạ số; đồng thời, được giải đáp các nội dung về thao tác sử dụng phần mềm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh: Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu. Đối với ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin hay triển khai một phần mềm mới, mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị nhà trường trên nền tảng dữ liệu số, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, số hóa hồ sơ, triển khai học bạ số, kết nối và đồng bộ dữ liệu với Bộ GD&ĐT.

Để thống nhất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường tại các cơ sở giáo dục; chuẩn hóa dữ liệu, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và từng bước xây dựng nền tảng quản trị số thống nhất trong toàn ngành ngay từ năm học 2026-2027.