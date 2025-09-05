Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xung quanh những định hướng và giải pháp trọng tâm trong năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

﻿Phạm Văn Nam.

Đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng toàn diện

* Thưa ông, với việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học, ngành Giáo dục tỉnh kỳ vọng gì trong năm học 2025-2026?

- Năm học vừa qua, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,32%; 327 lượt thí sinh đạt điểm 10, trong đó nhiều em đạt “cú đúp” điểm tuyệt đối.

Đặc biệt, em Lê Kiến Thành (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) giành HCV Olympic Tin học quốc tế, em Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải ba Đường lên đỉnh Olympia... Đây là những thành quả từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nỗ lực của thầy cô, học sinh, cùng sự đồng hành của phụ huynh và toàn xã hội.

Trên nền tảng đó, năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 chu kỳ thứ hai ở tất cả cấp học; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chúng tôi chú trọng giáo dục STEM/STEAM, phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS, THPT.

Nhiều hoạt động giảng dạy được tổ chức tại Trường Mầm non Hương Sen (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hồ Điểm

Một nhiệm vụ quan trọng là triển khai Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Cùng với đó, ngành tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, coi đây là công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

* Bên cạnh trang bị kiến thức, ngành Giáo dục triển khai giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt về kỹ năng sống, đạo đức và thể chất theo hướng nào, thưa ông?

- Giáo dục toàn diện là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong năm học mới, các trường tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, truyền thống văn hóa; xây dựng văn hóa học đường, phòng-chống bạo lực học đường. Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo sẽ được đẩy mạnh nhằm rèn kỹ năng mềm, khả năng tự học, thích ứng công nghệ, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Đồng thời, ngành quan tâm giáo dục thể chất, phát động phong trào thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh. Chúng tôi hướng tới hình thành thế hệ học sinh giỏi tri thức, khỏe mạnh, giàu kỹ năng và có đạo đức, trở thành công dân hữu ích cho xã hội.

* Trong năm học 2025-2026, việc triển khai chương trình dạy học 2 buổi/ngày sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Thực hiện Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 5-8-2025 của Bộ GD&ĐT, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai ở cả 3 cấp học (tiểu học, THCS, THPT). Các trường rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, nhu cầu kinh phí, xây dựng lộ trình rõ ràng, phối hợp với chính quyền và xã hội để tổ chức dạy 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Sở cũng chỉ đạo UBND các xã, phường huy động các nguồn lực tham gia vào việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.

* Nhân dịp khai giảng năm học mới, ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ thầy cô, học sinh và toàn ngành Giáo dục?

- Năm học mới mở ra với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, tôi mong toàn ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành sứ mệnh “trồng người”.

Với đội ngũ thầy cô, hãy luôn tận tâm, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, làm tấm gương sáng cho học trò.

Với học sinh, tôi mong các em nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, rèn luyện tri thức, đạo đức và kỹ năng để trở thành công dân có ích.

Và, rất mong toàn xã hội tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng nền giáo dục nhân văn, hiện đại, chất lượng, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Học sinh vùng khó khăn được quan tâm đặc biệt

* Sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội sẽ được tăng cường thế nào để cùng chăm lo cho học sinh?

- Xác định đây là yếu tố then chốt trong chăm lo cho học sinh, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua nhiều kênh; xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp để huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn.

Phát huy vai trò ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát, đồng hành với nhà trường; đồng thời phối hợp với ngành y tế, Công an, Đoàn Thanh niên… tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng sống, phòng-chống bạo lực học đường, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, ngành đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực và chăm lo đời sống, để thầy cô yên tâm cống hiến.

* Đối với học sinh vùng khó khăn, Sở GD&ĐT sẽ có những giải pháp, chính sách gì để bảo đảm quyền học tập bình đẳng?

- Chúng tôi đã và đang triển khai nhiều chính sách của Trung ương như: hỗ trợ trẻ em, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; hỗ trợ trẻ mầm non tại khu công nghiệp theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Tỉnh cũng tiếp tục duy trì các chính sách riêng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, xã đảo Nhơn Châu…

Sáng nay (5-9), 745.687 học sinh của tỉnh Gia Lai (bao gồm: 129.806 trẻ mầm non, 290.943 học sinh tiểu học, 216.536 học sinh THCS và 108.402 học sinh THPT) bước vào năm học mới 2025-2026. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.396 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ngoài ra, trong học kỳ I năm học 2025-2026, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở xã biên giới đất liền.

Với các chính sách trên, học sinh vùng khó khăn sẽ có thêm điều kiện để học tập bình đẳng với học sinh ở những khu vực thuận lợi hơn.

* Các khoản thu đầu năm học luôn là vấn đề phụ huynh quan tâm. Ngành sẽ chấn chỉnh ra sao để tránh lạm thu?

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐND quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở công lập như bán trú, vệ sinh trường lớp, chăm sóc học sinh, đưa đón học sinh… Các cơ sở giáo dục phải thỏa thuận với phụ huynh, xây dựng kế hoạch thu-chi rõ ràng, công khai, tiết kiệm và đúng mục đích.

Chúng tôi sẽ nhắc nhở, quán triệt thực hiện nghiêm Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; kiên quyết ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học mới.

* Xin cảm ơn ông!