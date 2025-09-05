Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Lượng lượng Cảnh sát Giao thông có mặt tại khu vực các cổng trường để điều tiết giao thông. Ảnh: Hòa Giang

Tiết trời sáng 5-9 trên địa bàn tỉnh khá mát mẻ, không mưa, góp phần làm không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thêm náo nức. Từ khắp các ngả đường, phụ huynh đưa các em học sinh tiến về các trường học. Trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt các em đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức, mong chờ khoảnh khắc khai trường, bắt đầu năm học mới.

Phụ huynh đưa con đến trường ngày khai giảng tại Trường Mầm non Ia Pết (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài

Học sinh trường THPT Trần Phú (xã Bàu Cạn) nô nức đến trường. Ảnh: Phương Dung

Ở vùng biên xã Ia Lâu, các em học sinh cũng dậy thật sớm, ăn sáng và được cha mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: Minh Triều