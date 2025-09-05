Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.
Tiết trời sáng 5-9 trên địa bàn tỉnh khá mát mẻ, không mưa, góp phần làm không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thêm náo nức. Từ khắp các ngả đường, phụ huynh đưa các em học sinh tiến về các trường học. Trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt các em đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức, mong chờ khoảnh khắc khai trường, bắt đầu năm học mới.
Trong dịp khai giảng năm học mới, từ nguồn kinh phí của Quỹ Học bổng Nay Der và Quỹ Khuyến học tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 230 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất).