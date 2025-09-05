Danh mục
LIVE Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

z6978092101437-309c5a324772188146feb3910b076267-2734.jpg
Lượng lượng Cảnh sát Giao thông có mặt tại khu vực các cổng trường để điều tiết giao thông. Ảnh: Hòa Giang

Tiết trời sáng 5-9 trên địa bàn tỉnh khá mát mẻ, không mưa, góp phần làm không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thêm náo nức. Từ khắp các ngả đường, phụ huynh đưa các em học sinh tiến về các trường học. Trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt các em đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức, mong chờ khoảnh khắc khai trường, bắt đầu năm học mới.

z6978093020460-ace79b8437f62980ca8b978afa21fa66-9751.jpg
Phụ huynh đưa con đến trường ngày khai giảng tại Trường Mầm non Ia Pết (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài
z6978100887516-7db2ec806ea296d537eb851cf86a5575-2088.jpg
Học sinh trường THPT Trần Phú (xã Bàu Cạn) nô nức đến trường. Ảnh: Phương Dung
z6978098091843-71284b53d6a04027215b92e046f0ab30-3813.jpg
Ở vùng biên xã Ia Lâu, các em học sinh cũng dậy thật sớm, ăn sáng và được cha mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: Minh Triều
Tiết mục đặc biệt chào đón học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Diên Hồng. Clip: CTV

Trong dịp khai giảng năm học mới, từ nguồn kinh phí của Quỹ Học bổng Nay Der và Quỹ Khuyến học tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 230 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất).

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

