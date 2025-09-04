Danh mục
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện tiếp theo Công điện số 151/CĐ-TTg chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

Theo đó, ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 156/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

mua-lu.jpg
Với quyết tâm “Không để học sinh nào bị gián đoạn học tập vì thiên tai”, nhiều trường học miền núi Nghệ An đang "chạy đua" cho ngày khai giảng. Ảnh nguồn NDO

Trước đó, ngày 29-8-2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 151/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 1507/BC-BGDĐT ngày 1-9-2025) và thông tin trên bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (trưa 3-9-2025) công tác khắc phục cơ sở giáo dục ở một số địa phương, nhất là ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chưa hoàn thành trong khi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới đã cận kề.

Để bảo đảm tổ chức Lễ khai giảng năm học mới cho học sinh, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát cụ thể công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn; tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, lực lượng (nhất là lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên) để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc hơn nữa nhằm sửa chữa, khắc phục xong tất cả các trường, điểm trường bị tốc mái, hư hại, không bảo đảm an toàn, sửa chữa bàn ghế, bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh; bảo đảm an toàn, đủ điều kiện tổ chức khai giảng và điều kiện học tập cơ bản cho học sinh, không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thày cô, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Riêng đối với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh. Hoàn thành chậm nhất trong ngày 4-9-2025.

Đồng thời phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 4-9-2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án chủ động, kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai theo đề nghị của địa phương để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay đầu năm học mới. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 4-9-2025.

ffkhai-giang.jpg
Bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh. Ảnh minh họa/Nguồn VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện công điện này.

Cùng đó, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

