Thủ tướng: Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, người dân thiếu nơi chữa bệnh do thiên tai

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp và không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh do thiên tai.

Ngày 29-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 151/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Theo nội dung Công điện, từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai như dông lốc, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng, trong đó rất nhiều cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ các địa phương, riêng trong cơn bão số 5 vừa qua có 411 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng).

1-suachuatruonghoc.jpg
Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các trường học, cơ sở y tế bị hư hại do thiên tai.

﻿-Trong ảnh: ﻿Phòng thư viện của Trường THCS Sơn Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tan hoang sau bão. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Để đảm bảo việc khai giảng, học tập của học sinh khi vào năm học mới 2025-2026 và phục vụ khám-chữa bệnh cho Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên (nơi bị ảnh hưởng do bão số 5 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trong tháng Bảy và tháng Tám vừa qua) trực tiếp chỉ đạo, tổ chức rà soát kỹ, thống kê, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại đối với các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn, công tác khắc phục đến nay.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên cùng với nhân dân tập trung xử lý vệ sinh trường lớp, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các trường học, cơ sở y tế bị hư hại do thiên tai, hoàn thành xong trước ngày 1-9-2025, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện chậm nhất trong ngày 1-9-2025 (đồng thời gửi các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 2-9-2025).

dd2khai-giang-nam-hoc-moi.jpg
Bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định. Ảnh nguồn internet

Cùng với đó, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách các cấp ở địa phương, huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ.

Trong trường hợp vượt quá khả năng bảo đảm của địa phương, UBND cấp tỉnh đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ trung ương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xử lý theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai, kịp thời hỗ trợ các địa phương, cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 và mưa lũ tháng Bảy, tháng Tám vừa qua; chủ động xử lý đề xuất, kiến nghị hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động huy động, vận động các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị thiệt hại về thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, không để học sinh thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng y tế tại cơ sở rà soát, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ; không để gián đoạn đối với công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc dự trữ phục vụ khám chữa bệnh, nhất là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ vừa qua; chủ động xử lý đề xuất, kiến nghị hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung theo đề nghị của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện này; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26-8-2025.

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này. Và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

