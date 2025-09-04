Hơn 760.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới 2025-2026

(GLO)- Ngày mai (5-9), cùng với các địa phương trong cả nước, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Trong không khí phấn khởi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đến chung vui ngày hội khai trường và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể nhà trường và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày 5-9. Ảnh: Trần Dung

2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào lúc 6 giờ 45 phút theo hình thức gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, nhà trường. Lễ khai giảng sẽ có các nội dung: đón học sinh đầu cấp; nghi thức chào cờ; diễn văn khai giảng; khen thưởng và trao học bổng...

Đáng chú ý, lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 sẽ diễn ra theo cách thức đặc biệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Theo đó, bên cạnh các nội dung hoạt động riêng của từng trường, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, các đại biểu, thầy-cô giáo, học sinh, sinh viên sẽ tham dự chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Buổi lễ sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên toàn quốc, để toàn thể thầy-cô giáo, học sinh, sinh viên cùng hòa chung không khí ngày khai giảng. Dự kiến sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng.

Việc đón học sinh đầu cấp được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Trần Dung

Tại Gia Lai, điểm cầu truyền hình trực tuyến sẽ được đặt tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Nhà trường đã phối hợp cùng các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kết nối trực tuyến, đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh trong suốt thời gian buổi lễ khai giảng diễn ra.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp không khí lễ khai giảng tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.