Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Hơn 760.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới 2025-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày mai (5-9), cùng với các địa phương trong cả nước, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Trong không khí phấn khởi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đến chung vui ngày hội khai trường và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể nhà trường và học sinh trên địa bàn tỉnh.

9cc6a02e06058d5bd414.jpg
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày 5-9. Ảnh: Trần Dung

2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào lúc 6 giờ 45 phút theo hình thức gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, nhà trường. Lễ khai giảng sẽ có các nội dung: đón học sinh đầu cấp; nghi thức chào cờ; diễn văn khai giảng; khen thưởng và trao học bổng...

Đáng chú ý, lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 sẽ diễn ra theo cách thức đặc biệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Theo đó, bên cạnh các nội dung hoạt động riêng của từng trường, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, các đại biểu, thầy-cô giáo, học sinh, sinh viên sẽ tham dự chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Buổi lễ sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên toàn quốc, để toàn thể thầy-cô giáo, học sinh, sinh viên cùng hòa chung không khí ngày khai giảng. Dự kiến sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng.

cd57e0bf4694cdca9485.jpg
Việc đón học sinh đầu cấp được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Trần Dung

Tại Gia Lai, điểm cầu truyền hình trực tuyến sẽ được đặt tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Nhà trường đã phối hợp cùng các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kết nối trực tuyến, đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh trong suốt thời gian buổi lễ khai giảng diễn ra.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp không khí lễ khai giảng tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Tin tức

(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

null