Cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát; phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn, Đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội; triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.

Các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật về phòng - chống bạo lực học đường. Ảnh: VGP

Ngoài ra, các Sở GD&ĐT cần triển khai rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện tại các cơ sở giáo dục.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học. Các trường cần phân công rõ trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội và các bộ phận liên quan trong phòng - chống bạo lực học đường.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương, thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học; thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi trực tiếp, nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Bộ GD&ĐT cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh nhận diện, từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.

Cùng với đó, ngành Giáo dục các địa phương, cơ sở giáo dục phải thành lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng - chống bạo lực học đường để xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật có tính răn đe, giáo dục.

