Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Ngọc Anh cũng là người đạt điểm cao nhất trong các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm nửa năm (chương trình đào tạo kéo dài 4 năm) của trường.

Vũ Lương Ngọc Anh tốt nghiệp đại học sớm nửa năm với thành tích xuất sắc hàng đầu trong sinh viên. Ảnh: NVCC

Ngọc Anh là cựu học sinh lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Em chia sẻ: “Nhờ nền tảng ngoại ngữ, tôi có thể tiếp cận tài liệu quốc tế và chủ động tìm hiểu kiến thức ngoài chương trình. Đồng thời, môi trường chuyên với nhiều bạn giỏi cũng giúp tôi quen với sự cạnh tranh tích cực và nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến”.

Ngọc Anh theo đuổi phương pháp chủ động như: Ghi chép ý chính và trao đổi trực tiếp với giảng viên khi chưa hiểu rõ, đồng thời liên kết giữa các môn học để hiểu sâu vấn đề và tiết kiệm thời gian ôn tập. Nhờ vậy, trong suốt thời gian đại học, bảng điểm của Ngọc Anh chỉ có một môn đạt điểm B, còn lại đều đạt điểm A.

Từ năm hai đại học, Ngọc Anh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm. Đề tài về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng xe điện giúp em đạt giải bài báo xuất sắc tại Hội thảo khoa học quốc gia về logistics tổ chức tại Hải Phòng năm 2025.

Cuối năm 2025, Ngọc Anh tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu kết hợp lý thuyết trò chơi với học máy cùng một sinh viên trong trường. Công trình này được lựa chọn trình bày tại hội thảo quốc tế của Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo (AAAI) tổ chức tại Singapore.

“Khi bước vào giai đoạn học tập quan trọng, tôi dành phần lớn thời gian cho việc học. Còn khi tham gia dự án hay hoạt động ngoại khóa, tôi chuyển trọng tâm sang mục tiêu mới. Khi đã tập trung vào việc gì, tôi cố gắng giải quyết dứt điểm, tránh để kéo dài hoặc chồng chéo” - Ngọc Anh chia sẻ.

Trong 3 năm rưỡi học đại học, Ngọc Anh đạt nhiều danh hiệu nổi bật như: Sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Ngoại thương năm học 2024-2025; Sinh viên 5 tốt cấp TP. Hà Nội hai năm liên tiếp 2023-2024 và 2024-2025...

Ở các cuộc thi học thuật, Ngọc Anh cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích, nổi bật là giải ba vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOSWC) 2023…

“Với tôi, tấm bằng xuất sắc là cột mốc đáng nhớ nhưng cũng chỉ mới là bước khởi đầu. Khi bước vào môi trường làm việc, điều quan trọng là áp dụng được kiến thức, học nhanh và tạo ra giá trị” - Ngọc Anh nói.

Tháng 10-2025, khi đang học kỳ đầu năm thứ tư, Ngọc Anh đã trúng tuyển làm nhân viên chính thức tại 1 ngân hàng. Công việc của em liên quan đến sử dụng các công cụ lập trình để xây dựng các mô hình phục vụ việc đánh giá rủi ro của khách hàng.

“Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục phát triển theo hướng làm việc dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, tìm hiểu các chương trình đào tạo thạc sĩ để hướng đến theo học” - Ngọc Anh chia sẻ.