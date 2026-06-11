Đề thi Ngữ văn “chạm” đến cảm xúc của thí sinh

(GLO)- Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng nay (11-6), hơn 37.000 thí sinh Gia Lai đã rời phòng thi với tinh thần phấn khởi. Đa số thí sinh cho rằng, đề thi đã “chạm” đến cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần đổi mới khi các em được bày tỏ quan điểm trước các vấn đề thực tiễn.

​Đề Ngữ văn có tính phân hóa cao

Đề thi Ngữ văn được đánh giá là bám sát Chương trình GDPT 2018 và mang tính phân hoá cao, đánh giá được đúng năng lực của học sinh. Việc đặt học sinh vào “kỷ nguyên vươn mình” đã đánh thẳng vào thực lực của học sinh chứ không đơn thuần là may rủi hay học tủ.

Thí sinh dự thi thi Ngữ văn - môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Trần Dung

Cho rằng đề thi có tính thời sự, gắn với thực tiễn đời sống nhưng cũng “chạm” đến cảm xúc của thí sinh, em Nguyễn Quang Minh (điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn) bày tỏ: Em ấn tượng với câu hỏi "Từ góc nhìn của người trẻ, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ?". Câu này tạo không gian mở, đòi hỏi học sinh phải có trải nghiệm thực tế và góc nhìn độc lập.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Ảnh: Đức Thụy

“Riêng phần nghị luận văn học với bài thơ "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã giúp em có nhiều cảm hứng để phân tích, lồng ghép giữa khía cạnh nội dung và nghệ thuật. Từ đó, rút ra được thông điệp về lẽ sống đẹp, sống có ích...” - Quang Minh bày tỏ.

Thí sinh Nguyễn Quang Minh (điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn) cho rằng đề thi có tính thời sự, gắn với thực tiễn đời sống nhưng cũng “chạm” đến cảm xúc của người trẻ. Ảnh: Trần Dung

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Phạm Thị Như Quỳnh (điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ: “Theo em, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, người trẻ cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, biết tận dụng công nghệ một cách hiệu quả, có trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Đề văn đã tạo ấn tượng mạnh cho em”.

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Lưu Bảo Tuấn hào hứng nói: “Đề thi có tính thời sự, gần gũi với học sinh, không quá đánh đố và tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng tư duy, liên hệ thực tiễn. Em tự tin có thể đạt trên 8 điểm ở môn Ngữ văn”.

Các thí sinh trao đổi về bài làm môn Ngữ văn sau khi kết thúc giờ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Sang

Tại điểm thi Trường THPT số 1 Phù Cát, sau môn thi Ngữ văn, sĩ tử có tâm trạng khá thoải mái và cho rằng đề chủ yếu vận dụng trải nghiệm thực tế và hiểu biết xã hội.

Thí sinh Đặng Bảo Hân (học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát) nhận định: Đề thi có cách tiếp cận mới khi đề cập đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và vai trò của các lĩnh vực này đối với sự phát triển của đất nước. Đề không quá khó nhưng đòi hỏi thí sinh phải có tư duy lập luận, kiến thức thực tiễn và sự quan tâm đến các vấn đề thời sự.

Niềm vui của thí sinh Đặng Bảo Hân (học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát) cùng bạn khi hoàn thành tốt môn thi Ngữ văn. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng quan điểm, thí sinh Đoàn Hải Đăng (điểm thi Trường THPT Hùng Vương) nhận xét đề Ngữ văn năm nay khá hay, bám sát thực tiễn dù dung lượng hơi dài. Chung nhận định, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 2 Tuy Phước, cảm nhận đề thi tạo được cảm xúc. Thí sinh Phan Thùy Trang cho hay: phần đọc hiểu là nội dung em ôn tập khá kỹ nên làm bài thuận lợi. Em dự đoán mình đạt khoảng 7 điểm ở môn thi này.

Sĩ tử điểm thi Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) thảo luận về đề thi. Ảnh: Thảo Khuy

Cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay có mức độ khó trải đều ở hầu hết các câu hỏi, thí sinh Phạm Huỳnh Bảo Ngọc (điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh) hy vọng sẽ đạt được điểm trung bình khá để hoàn thành tốt kỳ thi.

Tương tự, thí sinh Định Thị Diễm (học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh) nhận xét: Đề thi năm nay khá khó, đề dài và các câu hỏi đều có mức độ phân hóa cao nên không dễ để đạt điểm cao.

Các thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh sau môn thi Ngữ văn. Ảnh: Quang Tấn

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Minh Quân (điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tông) lại khá bất ngờ với cấu trúc đề thi. Theo em Quân, phần đọc hiểu gắn với chủ đề công cuộc đổi mới, trong khi phần làm văn lại ra nghị luận văn học nên hai phần chưa có sự liên kết rõ ràng. "Em nghĩ mình làm được khoảng 60-70% bài thi" - Quân cho hay.

Thí sinh Nguyễn Minh Quân (điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tông) cùng bạn bè thảo luận đề thi Ngữ văn. Ảnh: Hoàng Hoài

Khá hồi hộp khi đọc đề nhưng thí sinh Đinh Võ Trác Việt (điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) đã cố gắng đọc kỹ và sắp xếp lại ý tưởng để hoàn thành tốt bài thi.

“Đề thi vẫn nằm trong khả năng của em. Mục tiêu của em là ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Quy Nhơn nên hy vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn” - Việt chia sẻ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) phấn khởi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Dương Linh

Sau hơn 120 phút làm bài, các thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mang theo những cảm xúc riêng về đề thi Ngữ văn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Cô Trần Thị Ngọc - Giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Chi Lăng (phường Pleiku) đánh giá: Về cấu trúc định dạng đề Ngữ văn đúng theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề có độ mở và sự phân hóa tốt. Những em có vốn hiểu biết xã hội, khả năng tư duy và lập luận chắc chắn sẽ có lợi thế. Đặc biệt, đoạn văn nghị luận xã hội chạm đến cảm xúc và năng lực của thế hệ trẻ; riêng câu viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ là dạng đề cơ bản nhưng cũng có sự phân hoá năng lực cảm thụ, phân tích tác phẩm thơ và năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của thí sinh.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Trần Anh Khôi (điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bày tỏ: Đề thi phù hợp với thực tiễn, mang tính thời sự và tạo điều kiện cho học sinh bày tỏ suy nghĩ của mình. Các câu hỏi không quá đánh đố nhưng vẫn đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy, liên hệ thực tế và trình bày quan điểm một cách rõ ràng. Em làm bài khá tốt và dự đoán có thể đạt khoảng từ 7 đến 8 điểm.

Phụ huynh sát cánh cùng con

Phía bên ngoài phòng thi, hầu hết phụ huynh đều hồi hộp, lo lắng và kiên nhẫn chờ con. Bắt gặp nụ cười của con gái khi bước ra khỏi điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương, ông Phạm Văn Bắc (tổ 2, xã Kbang) thở phào nhẹ nhõm.

Ông Phạm Văn Bắc (tổ 2, xã Kbang) vui mừng vì con gái hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Bắc chia sẻ: “Sau môn Ngữ văn, con gái tôi rất vui vì cho rằng đề thi khá thú vị, giúp con hiểu thêm về cảm xúc, biết sống yêu thương và trách nhiệm hơn”.

Ở điểm thi Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), nhiều phụ huynh hồi hộp chờ đón con sau buổi thi đầu tiên. Ông Phạm Văn Cang (phường Quy Nhơn Tây) cho biết: “Gia đình luôn tạo điều kiện để con lựa chọn môi trường học tập phù hợp với nguyện vọng. Chúng tôi không tạo áp lực về điểm số, chỉ động viên con giữ tâm lý thoải mái và cố gắng hết sức trong kỳ thi”.

Phụ huynh hồi hộp đón đợi con sau giờ thi Ngữ văn. Ảnh: Thảo Khuy

Tranh thủ hoàn thành công việc đồng áng, ông Đào Văn Út (thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh) đến điểm thi khá sớm để đón con. “Tôi mong muốn con giữ được tâm lý tự tin, hoàn thành tốt các môn thi. Sau kỳ thi này, gia đình cũng kỳ vọng con sẽ đạt kết quả cao ở phần thi năng khiếu để thực hiện ước mơ vào đại học ngành Giáo dục mầm non” - ông Út nói.

Phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh đợi con hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Quang Tấn

Sau cơn mưa đêm qua, thời tiết tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa) trở nên dịu mát hơn, giúp các thí sinh phần nào giảm bớt áp lực ở môn thi đầu tiên. Đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi, ân cần động viên rồi đứng chờ bên ngoài cổng trường.

Chị Nguyễn Hồng Nhân (thôn Quý Tân, phường Ayun Pa) cho hay: “Mấy hôm nay thấy con chịu áp lực, tôi thương con lắm. Gia đình luôn sát cánh động viên con vượt qua kỳ thi”.

Cái nắm tay cùng những lời động viên tình cảm trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử. Ảnh: Hoàng Hoài

Chị Lê Thị Lệ Hiền (phụ huynh, phường An Khê) chia sẻ: “Con tôi tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê). Những ngày qua, gia đình luôn đồng hành, nhắc nhở con chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết, giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Tôi thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện rất chu đáo. Hy vọng các em sẽ bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả như mong đợi”.

Thí sinh rời điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung trước sự đón đợi của phụ huynh. Ảnh: Minh Chí

Khu vực trước điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) luôn nhộn nhịp bởi sự có mặt của lực lượng tình nguyện viên và phụ huynh đưa con em đến điểm thi.

Để đồng hành cùng sĩ tử, đội hình “Tiếp sức mùa thi” gồm 20 thành viên đã triển khai các hoạt động hỗ trợ như: phát nước uống, bút viết, sổ tay ghi chú và hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi. Nhiều ô dù cỡ lớn cũng được bố trí dọc lối đi từ cổng trường nhằm tạo bóng mát, giúp thí sinh thuận tiện di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học. Ảnh: Dương Linh

Đội trưởng Trương Nguyễn Anh Thư thông tin: “Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi. Từ việc chuẩn bị nước uống, vật dụng cần thiết đến hỗ trợ phân luồng, che nắng cho thí sinh đều được các bạn tình nguyện viên thực hiện với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết”.

Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh, phụ huynh nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), bảo đảm tuyệt đối an toàn về trật tự, an toàn giao thông, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đội CSGT đường bộ số 2 tuần tra, điều tiết giao thông ở các điểm thi tại khu vực phường Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng phòng CSGT cho hay: Phòng CSGT sẽ bố trí tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để chỉ huy, điều khiển giao thông, phân luồng, phân tuyến hợp lý, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

“Phòng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường và khu vực điểm thi; đồng thời bố trí các điểm hỗ trợ thí sinh để kịp thời giúp đỡ, dẫn đường, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình di chuyển” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho biết.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) thoải mái sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc

Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi với môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.