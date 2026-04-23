Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2026

MỘC TRÀ (theo VGP News, NDO)

(GLO)- Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 đều đoạt giải với 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đáng chú ý, cả 4 thí sinh Việt đều nằm trong top 30 của kỳ thi.

Trong đó, em Ngô Hoàng Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam, Hà Nội) giành huy chương vàng, xếp thứ 2 toàn kỳ thi; em Nguyễn Thái Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành huy chương vàng, xếp thứ 11.

2 huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Hữu Tuệ (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), xếp thứ 24 và em Nguyễn Công Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) xếp thứ 29.

hoc-sinh-viet-nam-gianh-4-huy-chuong-tai-olympic-hoa-hoc-quoc-te-mendeleev-2026-9875.jpg
Đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 và đều giành được giải cao. Ảnh: Xuân Hưng/NDO

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 diễn ra từ ngày 15 đến 23-4-2026 tại Moscow (Liên bang Nga), với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. Kỳ thi được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành (mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ).

Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ thi hóa học khó nhất thế giới với các bài toán có độ khó và tính phân hóa rất cao.

Đây là năm thứ hai Việt Nam tham dự kỳ thi này và thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh cũng như sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

null