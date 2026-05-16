Trường Cao đẳng nghề số 21 tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Sáng 15-5, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội việc làm - Kết nối doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Dự chương trình có Đại tá Thái Bá Mão - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; đại biểu cơ quan Quân lực Binh đoàn 15; Ban Giám hiệu nhà trường cùng đại diện nhiều doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 21 ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, tăng cường phối hợp trong đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Quý

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu tay nghề, tác phong công nghiệp cũng như cơ hội việc làm dành cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Nhà trường đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp trong phối hợp đào tạo, tổ chức thực tập, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho người học.

Dịp này, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao nhiều suất học bổng, quà tặng nhằm động viên học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; đồng thời thể hiện sự đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện các doanh nghiệp và đơn vị đồng hành trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề số 21. Ảnh: Thanh Quý

Theo Trường Cao đẳng nghề số 21, năm 2025, nhà trường đã đào tạo gần 20.000 học viên, đạt 115,2% kế hoạch. Trong đó, đào tạo nghề hơn 1.180 học viên, đào tạo sát hạch lái xe hơn 3.850 học viên và đào tạo mô tô hạng A1, A hơn 14.000 học viên. Tỷ lệ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên tốt nghiệp nghề đạt trên 80%.

Ngày hội việc làm - Kết nối doanh nghiệp năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp sau đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với bộ đội xuất ngũ và con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.