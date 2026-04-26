Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

BẢO LONG
(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tại Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ngày càng cao. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn hiện hữu, đặc biệt trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, thiệt hại vật chất trên 14.000 tỷ đồng. Tại Gia Lai, theo báo cáo của 223 doanh nghiệp, có 64 vụ tai nạn lao động xảy ra làm 26 người bị thương, 19 người tử vong; các vụ việc đã được điều tra, xử lý theo quy định.

240400-23-46-17still001.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh cần đổi mới quản lý theo hướng số hóa; tăng cường kiểm soát máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; đẩy mạnh huấn luyện để nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho người lao động.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện chế độ, chính sách, nhất là bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Công tác khai báo, điều tra tai nạn cần thực hiện nghiêm túc, minh bạch để rút kinh nghiệm phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra và ứng dụng công nghệ số. Mục tiêu là giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030". Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

