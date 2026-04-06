Xã Ia Krêl hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tử vong do điện giật

Trước đó, chiều 4-4, anh H.L. (SN 1987, trú tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl) đi đào giếng thuê tại xã Ia Pnôn. Trong quá trình lao động, anh L. không may bị điện giật dẫn đến tử vong.
Được biết, gia đình anh L. có hoàn cảnh khó khăn, anh là lao động chính trong gia đình có 5 con nhỏ. Vợ anh L. không có công việc ổn định.
Trước hoàn cảnh đó, Công an xã đã vận động cán bộ, chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh L. 60 triệu đồng.
Cùng với đó, UBND xã Ia Krêl xuất kinh phí 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình có người gặp nạn do tai nạn lao động; đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với người thân của anh L.