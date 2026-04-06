Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Ia Krêl hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tử vong do điện giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-4, ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động khi đào giếng.

Trước đó, chiều 4-4, anh H.L. (SN 1987, trú tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl) đi đào giếng thuê tại xã Ia Pnôn. Trong quá trình lao động, anh L. không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

ubnd-xa-ia-krel-da-den-tham-hoi-dong-vien-va-trao-ho-tro-cho-gia-dinh-anh-l-anh-dvcc.jpg
Đại diện UBND xã Ia Krêl đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh L. Ảnh: ĐVCC

Được biết, gia đình anh L. có hoàn cảnh khó khăn, anh là lao động chính trong gia đình có 5 con nhỏ. Vợ anh L. không có công việc ổn định.

Trước hoàn cảnh đó, Công an xã đã vận động cán bộ, chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh L. 60 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND xã Ia Krêl xuất kinh phí 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình có người gặp nạn do tai nạn lao động; đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với người thân của anh L.

Đánh giá bài viết

