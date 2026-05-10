Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Tặng 230 suất quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-5, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm Thiện Tâm và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trao tặng 130 suất quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam ở các xã, phường phía Đông Gia Lai.

Mỗi suất quà trị giá 300-350 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, đồng thời chung tay lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng.

gia-lai-tang-230-suat-qua-cho-nguoi-mu-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam.jpg
Nhóm Thiện Tâm trao quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam các xã, phường phía Đông Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Trong đó, 100 suất quà dành tặng cho người mù và 30 suất dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổng trị giá các phần quà là 40,5 triệu đồng, do nhóm Thiện Tâm vận động quyên góp.

Trước đó, Hội Người mù tỉnh cùng các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho gia đình người mù và nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở các phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Đời sống

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Đời sống

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

null