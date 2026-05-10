Gia Lai: Tặng 230 suất quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Sáng 9-5, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm Thiện Tâm và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trao tặng 130 suất quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam ở các xã, phường phía Đông Gia Lai.

Mỗi suất quà trị giá 300-350 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, đồng thời chung tay lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng.

Nhóm Thiện Tâm trao quà cho người mù và nạn nhân chất độc da cam các xã, phường phía Đông Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Trong đó, 100 suất quà dành tặng cho người mù và 30 suất dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổng trị giá các phần quà là 40,5 triệu đồng, do nhóm Thiện Tâm vận động quyên góp.

Trước đó, Hội Người mù tỉnh cùng các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho gia đình người mù và nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở các phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Nam.