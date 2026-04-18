Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho hội viên

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và hội viên đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của Ngày Người khuyết tật Việt Nam - ngày tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của người khuyết tật trong cộng đồng, đồng thời là dịp để toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới cuộc sống của người khuyết tật.

Quang cảnh buổi kỷ niệm, ôn lại truyền thống. Ảnh: Kim Hường

Toàn tỉnh hiện có 3.667 người mù, trong đó có 1.620 hội viên Hội Người mù tỉnh, tăng 100 hội viên so với lúc mới sáp nhập.

Từ ngày 1-7-2025 đến 31-3-2026, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực dành cho hội viên như: dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, trao tặng quà... tạo điều kiện cho người mù trong tỉnh vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tổng giá trị các hoạt động hơn 5,4 tỷ đồng.

Tại chương trình, Hội phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai phổ biến Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12-3-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Dịp này, Hội Người mù tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho các hội viên, mỗi suất trị giá 500-700 nghìn đồng.