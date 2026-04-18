Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho hội viên

(GLO)- Chiều 17-4, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và hội viên đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của Ngày Người khuyết tật Việt Nam - ngày tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của người khuyết tật trong cộng đồng, đồng thời là dịp để toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới cuộc sống của người khuyết tật.

Quang cảnh buổi kỷ niệm, ôn lại truyền thống. Ảnh: Kim Hường

Toàn tỉnh hiện có 3.667 người mù, trong đó có 1.620 hội viên Hội Người mù tỉnh, tăng 100 hội viên so với lúc mới sáp nhập.

Từ ngày 1-7-2025 đến 31-3-2026, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực dành cho hội viên như: dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, trao tặng quà... tạo điều kiện cho người mù trong tỉnh vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tổng giá trị các hoạt động hơn 5,4 tỷ đồng.

Tại chương trình, Hội phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai phổ biến Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12-3-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Dịp này, Hội Người mù tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho các hội viên, mỗi suất trị giá 500-700 nghìn đồng.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

