Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật tại Công văn số 560/UBND-KGVX ngày 14/1/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Tổng Bí thư về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

z7713611912526-5633a2a84140cdd25d0df437cd275330.jpg
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thúc đẩy các hoạt động trợ giúp y tế, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Ảnh: Như Nguyện

Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, trang thông tin điện tử về quyền của người khuyết tật, chống hành vi phân biệt, kỳ thị; lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật; ưu tiên khám chữa bệnh cho người khuyết tật tại đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị như: thăm hỏi, gặp mặt, tổ chức các trò chơi phù hợp thể trạng của người khuyết tật; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; lồng ghép tổ chức các hoạt động chăm lo cho Người khuyết tật trong khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật về vật chất và tinh thần; thúc đẩy các hoạt động trợ giúp y tế, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật; quan tâm, chăm sóc đối tượng người khuyết tật đang được quản lý, điều trị tại đơn vị.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

null