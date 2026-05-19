Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ bệnh nhân Campuchia trên 26 triệu đồng

(GLO)- Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa trao 26,1 triệu đồng quyên góp từ tập thể nhân viên và các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bệnh nhân U Sotphorn (SN 1995, quốc tịch Campuchia) đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng quát.

​Theo các bác sĩ, bệnh nhân U Sotphorn được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng, sốc nhiễm trùng - tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng. Trong lần phẫu thuật đầu tiên, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và loét hoại tử ruột non.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật khác do nhiễm trùng nặng, rò tiêu hóa và áp xe ổ bụng phức tạp.

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai trao tiền hỗ trợ và động viên bệnh nhân U Sotphorn an tâm điều trị. Ảnh: ĐVCC

​Không chỉ đối mặt với bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân cũng khiến nhiều người xót xa. Hai vợ chồng làm công nhân cao su với thu nhập ít ỏi, phải nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn khiến các con chưa có điều kiện học hành đầy đủ.

​Theo chia sẻ từ người nhà, do điều trị kéo dài, gia đình đã gần như kiệt quệ và từng có ý định xin đưa bệnh nhân về vì không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu ngưng điều trị và xuất viện lúc này, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh là rất lớn.

​Biết được hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã phát động quyên góp, hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh.

​Hiện sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân U Sotphorn đã có nhiều tiến triển, thể trạng tỉnh táo, sắc mặt hồng hào, có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

