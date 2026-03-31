Gia Lai: Huy động 5.123 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị

(GLO)- Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai trong quý I/2026 đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào công tác điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính từ tháng 12-2025 đến giữa tháng 3-2026, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 28 đợt hiến máu tình nguyện, thu về tổng cộng 5.123 đơn vị máu.

Đông đảo người dân Gia Lai hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2026. Ảnh: Minh Trung

Điểm nhấn nổi bật trong giai đoạn này là chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2026. Thông qua 24 đợt ra quân của chiến dịch, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 4.185 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm của Lễ hội Xuân hồng diễn ra vào cuối tháng 1 và tháng 2 vừa qua, người dân đã đóng góp thêm 377 đơn vị máu vào kho dự trữ.

Nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, ngành Y tế đã linh hoạt vận động thân nhân người bệnh cùng chung tay hiến máu. Tính đến giữa tháng 3-2026, Khoa Huyết học - Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã tiếp nhận 1.468 đơn vị máu hiến đột xuất, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu điều trị tăng cao tại địa phương.