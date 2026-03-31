Gia Lai: Huy động 5.123 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị

LINH CHI
(GLO)- Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai trong quý I/2026 đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào công tác điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính từ tháng 12-2025 đến giữa tháng 3-2026, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 28 đợt hiến máu tình nguyện, thu về tổng cộng 5.123 đơn vị máu.

Đông đảo người dân Gia Lai hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2026. Ảnh: Minh Trung

Điểm nhấn nổi bật trong giai đoạn này là chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2026. Thông qua 24 đợt ra quân của chiến dịch, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 4.185 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm của Lễ hội Xuân hồng diễn ra vào cuối tháng 1 và tháng 2 vừa qua, người dân đã đóng góp thêm 377 đơn vị máu vào kho dự trữ.

Nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, ngành Y tế đã linh hoạt vận động thân nhân người bệnh cùng chung tay hiến máu. Tính đến giữa tháng 3-2026, Khoa Huyết học - Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã tiếp nhận 1.468 đơn vị máu hiến đột xuất, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu điều trị tăng cao tại địa phương.

Chủ động tổ chức hiến máu, nhân lên điều tử tế

(GLO)- Trong bối cảnh lượng máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện thiếu hụt, một số đơn vị, doanh nghiệp, trường học chủ động tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện trong tháng 3.

Có thể bạn quan tâm

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

