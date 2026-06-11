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Sở Y tế tiếp nhận, quản lý Làng Trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Sở Y tế vừa tiếp nhận nguyên trạng Làng Trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn.

Theo Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, 8 Làng trẻ em SOS tại các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa và Gia Lai được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện.

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Các đơn vị liên quan ký kết biên bản bàn giao. Ảnh: Thu Phương

Trên cơ sở đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên, các bà mẹ, bà dì, người lao động và toàn bộ trẻ em, thanh thiếu niên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Làng trẻ em SOS Pleiku đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 92 trẻ em, thanh thiếu niên với đội ngũ gồm 24 cán bộ, nhân viên, các bà mẹ, bà dì và người lao động; đồng thời có 39 trẻ đang theo học tại Trường Mẫu giáo SOS Pleiku.

Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn hiện có 223 trẻ em đang theo học cùng đội ngũ gồm 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Việc tiếp nhận nguyên trạng hai cơ sở là bước triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng Trẻ em SOS theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực an sinh xã hội, bảo đảm công tác chăm sóc, duy trì ổn định, hiệu quả việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt trong tình hình mới.

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