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Chư Sê tặng 136 suất quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Sáng 10-6, đoàn công tác của UBND xã Chư Sê đã đến thăm, động viên và trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm thi số 69, Trường THPT Trường Chinh.

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Ông Nguyễn Văn Đương (phải) trao quà động viên các thầy cô giáo làm nhiệm vụ tại điểm thi số 69, Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Viên

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đương đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, đời sống của các em học sinh; đồng thời động viên các em giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, đoàn công tác của UBND xã Chư Sê trao tặng 1 phần quà cho các thầy cô giáo làm nhiệm vụ tại điểm thi; tặng 136 suất quà “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

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Lãnh đạo xã Chư Sê trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn tại điểm thi số 69, Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Viên

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm thi số 69 Trường THPT Trường Chinh có 400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 121 thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc diện khó khăn.

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