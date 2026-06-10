Gia Lai có 4 nữ trí thức được tôn vinh, biểu dương cấp toàn quốc

(GLO)- Ngày 9-6, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh và biểu dương hội viên, nữ trí thức tiêu biểu năm 2026. Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai có 4 cá nhân được tôn vinh, biểu dương tại sự kiện.

Đây là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân được tôn vinh trong nhóm 43 nữ trí thức tiêu biểu toàn quốc gồm: Thầy thuốc Nhân dân, BSCK II Nguyễn Thị Thanh Bình-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai và PGS.TS Nguyễn Thị Vương Hoàn-Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quy Nhơn, hội viên Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai.

Thầy thuốc Nhân dân, BSCK II Nguyễn Thị Thanh Bình (thứ 3 từ trái sang) và PGS.TS Nguyễn Thị Vương Hoàn-Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quy Nhơn (thứ 4 từ trái sang) tại lễ tôn vinh. Ảnh: NVCC

Trong nhóm 118 hội viên được biểu dương, trao Bằng khen có nhiều đóng góp xuất sắc cho hoạt động Hội giai đoạn 2021-2026 có 2 đại diện của Gia Lai, là Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú-Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Gia Lai và Thạc sĩ Võ Cao Thị Mộng Hoài-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

ThS Võ Cao Thị Mộng Hoài-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (bên phải) và Thầy thuốc Ưu tú, TS Nguyễn Thị Như Tú-Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên phải) nhận Bằng khen. Ảnh: NVCC

Việc có 4 nữ trí thức được vinh danh tại sự kiện cấp toàn quốc là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Gia Lai trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của Chi hội Nữ trí thức tỉnh trong mạng lưới nữ trí thức cả nước.

Lễ tôn vinh tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới giàu tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.