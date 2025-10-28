Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Bà đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Làm theo Bác bằng hành động cụ thể

Bà Tuyền là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận. Trước khi đảm nhận cương vị hiện nay, bà Tuyền là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (cũ).

“Làm công tác Mặt trận, quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân và trọng dân. Có như vậy mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con để tuyên truyền, vận động hiệu quả”-bà tâm niệm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Từ suy nghĩ đó, bà cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ động bám sát địa bàn khu dân cư, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình địa phương.

Bà thường xuyên đến từng làng, tổ dân phố để lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong công tác Mặt trận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào tổ chức Mặt trận.

Giai đoạn 2020-2025, dưới sự điều hành của bà Tuyền, công tác Mặt trận của phường Chi Lăng đạt nhiều kết quả nổi bật. Mặt trận phường đã vận động người dân hiến hơn 1.000 m² đất để mở đường, đóng góp làm mới và duy tu 46 tuyến đường hẻm dài gần 12 km với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bà còn vận động sửa chữa 6 hội trường khu dân cư với kinh phí gần 550 triệu đồng (trong đó có 258 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp).

Bà cũng tham mưu xây dựng 6 mô hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp triển khai 15 mô hình thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hằng năm, tỷ lệ khu dân cư văn hóa của phường đạt trên 90%, gia đình văn hóa đạt 96% trở lên, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, bà Tuyền không chỉ làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, bà Tuyền là một trong những cán bộ tiên phong trong công tác vận động ủng hộ, quyên góp hơn 150 triệu đồng cùng hàng nghìn suất quà trao tận tay người dân khó khăn.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền (thứ 3 từ phải sang) trao sinh kế cho hộ nghèo. Ảnh: Bá Bính

Giai đoạn 2023-2025, bà tiếp tục vận động xây dựng 14 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng và phát động chương trình “Tiếp bước em đến trường” để tặng xe đạp, quần áo, quà cho học sinh nghèo hiếu học…

Đặc biệt, bà tâm huyết với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bằng sự kiên trì, bà cùng cán bộ Mặt trận đã trực tiếp xuống các làng hướng dẫn người dân thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng KHKT, cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, phường đã huy động được 1,25 tỷ đồng để hỗ trợ 36 hộ nghèo và cận nghèo phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, kết nối hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống…

Bà H’Thích (làng Ia Lang) xúc động chia sẻ: “Vừa rồi, mình được hỗ trợ xóa nhà tạm. Từ ngày khởi công đến khi bàn giao, chị Tuyền luôn ghé thăm, động viên như người thân trong nhà”.

Căn nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng của bà H’Thích hoàn thành sau gần 1 tháng thi công là kết quả của tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng. Trong đó, 70 triệu đồng do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hỗ trợ. Số còn lại do địa phương vận động cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp. Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) và người dân giúp đỡ ngày công.

Gia đình chị H’Hyun (làng Ia Lang) đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ nhà ở, bò giống, máy cắt cỏ, máy bơm nước… Chị H’Hyun bộc bạch: “Chị Tuyền thường xuyên ghé làng thăm hỏi đời sống bà con. Ai cũng quý mến người cán bộ luôn gần gũi, tận tâm này”.