Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Bà đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Làm theo Bác bằng hành động cụ thể

Bà Tuyền là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận. Trước khi đảm nhận cương vị hiện nay, bà Tuyền là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (cũ).

“Làm công tác Mặt trận, quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân và trọng dân. Có như vậy mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con để tuyên truyền, vận động hiệu quả”-bà tâm niệm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Từ suy nghĩ đó, bà cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ động bám sát địa bàn khu dân cư, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình địa phương.

Bà thường xuyên đến từng làng, tổ dân phố để lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong công tác Mặt trận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào tổ chức Mặt trận.

Giai đoạn 2020-2025, dưới sự điều hành của bà Tuyền, công tác Mặt trận của phường Chi Lăng đạt nhiều kết quả nổi bật. Mặt trận phường đã vận động người dân hiến hơn 1.000 m² đất để mở đường, đóng góp làm mới và duy tu 46 tuyến đường hẻm dài gần 12 km với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bà còn vận động sửa chữa 6 hội trường khu dân cư với kinh phí gần 550 triệu đồng (trong đó có 258 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp).

Bà cũng tham mưu xây dựng 6 mô hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp triển khai 15 mô hình thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hằng năm, tỷ lệ khu dân cư văn hóa của phường đạt trên 90%, gia đình văn hóa đạt 96% trở lên, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, bà Tuyền không chỉ làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, bà Tuyền là một trong những cán bộ tiên phong trong công tác vận động ủng hộ, quyên góp hơn 150 triệu đồng cùng hàng nghìn suất quà trao tận tay người dân khó khăn.

nu-can-bo.jpg
Bà Trần Thị Thanh Tuyền (thứ 3 từ phải sang) trao sinh kế cho hộ nghèo. Ảnh: Bá Bính

Giai đoạn 2023-2025, bà tiếp tục vận động xây dựng 14 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng và phát động chương trình “Tiếp bước em đến trường” để tặng xe đạp, quần áo, quà cho học sinh nghèo hiếu học…

Đặc biệt, bà tâm huyết với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bằng sự kiên trì, bà cùng cán bộ Mặt trận đã trực tiếp xuống các làng hướng dẫn người dân thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng KHKT, cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, phường đã huy động được 1,25 tỷ đồng để hỗ trợ 36 hộ nghèo và cận nghèo phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, kết nối hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống…

Bà H’Thích (làng Ia Lang) xúc động chia sẻ: “Vừa rồi, mình được hỗ trợ xóa nhà tạm. Từ ngày khởi công đến khi bàn giao, chị Tuyền luôn ghé thăm, động viên như người thân trong nhà”.

Căn nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng của bà H’Thích hoàn thành sau gần 1 tháng thi công là kết quả của tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng. Trong đó, 70 triệu đồng do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hỗ trợ. Số còn lại do địa phương vận động cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp. Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) và người dân giúp đỡ ngày công.

Gia đình chị H’Hyun (làng Ia Lang) đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ nhà ở, bò giống, máy cắt cỏ, máy bơm nước… Chị H’Hyun bộc bạch: “Chị Tuyền thường xuyên ghé làng thăm hỏi đời sống bà con. Ai cũng quý mến người cán bộ luôn gần gũi, tận tâm này”.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

Đời sống

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

Xã hội

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

null