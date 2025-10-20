Ðồng hành cùng phụ nữ nâng cao tri thức, phát triển kinh tế

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BÙI NGHĨA
(GLO)- Thông qua việc triển khai Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Ðề án 939), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng hội viên trên hành trình vươn lên làm chủ cuộc sống, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phát huy nội lực của phụ nữ

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Đề án 939, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho hơn 55.800 lượt hội viên; mở 4.444 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, đào tạo nghề cho lao động nữ.

Hằng năm, các ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” và các cuộc thi ý tưởng sáng tạo thu hút đông đảo hội viên tham gia, trở thành nơi ươm mầm cho những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ địa phương.

ho-tro-phu-nu.jpg
Chị Nguyễn Thị Kim Hân (bên trái, ở khối Phú Xuân, xã Tây Sơn) hướng dẫn lao động nữ làm việc tại cơ sở may của mình. Ảnh: Hải Yến

Hội LHPN tỉnh đã thành lập Bộ phận hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, triển khai 43 lớp hướng dẫn ứng dụng KHCN cho hơn 1.150 phụ nữ là chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giám đốc HTX, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hội đã trao 50 phương tiện sinh kế trị giá 250 triệu đồng, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện khởi nghiệp bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Tường Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc) chia sẻ: “Nhận thấy trồng lúa cho hiệu quả thấp, tôi mạnh dạn thuê 1,2 ha đất trồng sen. Nhờ được Hội LHPN hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn liên kết tiêu thụ, mô hình đã mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương”.

Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Trung ương Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thảo “Giới thiệu sàn thương mại điện tử và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương”, “Ngày hội phụ nữ Gia Lai ứng dụng công nghệ số”, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, trưng bày hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

binh-dang-gioi.jpg
Lao động nữ làm việc tại Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai. Ảnh: Hải Yến

Xuất phát từ nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, chị Đoàn Thị Thúy-Giám đốc Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai (xã Biển Hồ) mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi lên 500 đàn ong; đồng thời, liên kết và bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ nuôi ong trong vùng.

Từ mô hình hộ sản xuất, chị phát triển thành HTX Thương mại-Dịch vụ và Nông nghiệp CPA và Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai, xây dựng website riêng, mở cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP địa phương và kết nối tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Sản phẩm Mật ong Phước Hỷ đã đạt 7 chứng nhận OCOP 3 sao, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Công ty tạo việc làm cho hơn 30 lao động thời vụ và 7 lao động thường xuyên.

Tạo sinh kế, nâng cao đời sống

Các cấp Hội Phụ nữ còn là cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tính đến nay, các cấp Hội đã khai thác hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT, giúp 115.837 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 6.780 tỷ đồng.

Chị Trần Thị Hoa (thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh) kể: “Gia đình tôi từng rất khó khăn. Nhờ Hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, tôi đầu tư trồng keo lai và mua máy bơm hơi để gia công ghế nhựa tại nhà. Đến nay, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo”.

Phong trào “Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, huy động hơn 309 tỷ đồng giúp 224.874 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng vay nặng lãi. Hàng nghìn phụ nữ giúp nhau bằng cây-con giống, ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hoặc cho mượn vốn không lấy lãi để cùng phát triển kinh tế gia đình.

phu-nu.jpg
Hội viên đến tổ vay vốn phụ nữ thôn 4 (xã Ia Krái) vay tiền để đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh: Hải Yến

Bà Lê Hà Duy Ái-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Krái-chia sẻ: “Hằng năm, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững bằng nhiều hình thức: tặng con giống, cây giống. Từ năm 2020 đến nay, Hội đã giúp 5 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; vận động cấp tặng 500 cây ăn quả cho các hộ nghèo, cận nghèo…”.

Toàn tỉnh hiện có 608 mô hình, CLB, tổ nhóm phát triển kinh tế với hơn 11.000 thành viên, trong đó có 132 mô hình dịch vụ gia đình, thu hút 2.640 phụ nữ tham gia, tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 chị em với thu nhập 3-7 triệu đồng/tháng.

Với hướng đi đúng đắn, cách làm linh hoạt và tinh thần sẻ chia, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò “bà đỡ” tin cậy, giúp hội viên làm giàu chính đáng.

