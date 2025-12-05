Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Ông Hoàng Đăng Dũng-Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phát biểu tại ngày hội trình diễn. Ảnh: N.D

Tham dự có lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trường Cao đẳng Gia Lai; đại diện các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã; một số xã, phường, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề; cùng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp tại một số địa phương của tỉnh Gia Lai.

Tại ngày hội, đại diện các sở, ngành liên quan đã trình bày tham luận về chuyển giao quy trình kỹ thuật hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Gia Lai; báo cáo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chuyển đổi số trong nông nghiệp, yêu cầu thị trường lao động, đào tạo nghề nông thôn…

Đây là một trong những giải pháp thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng tham gia đào tạo nghề nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…; tuyên truyền, kết nối việc làm nông nghiệp, mô hình liên kết 4 nhà trong phát triển chuỗi giá trị nông sản tại Gia Lai.

Đặc biệt, đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp từ các chính sách phát triển nông nghiệp, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững trong những năm tới.

Các đại biểu tìm hiểu một số sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: N.D

Tại buổi trình diễn, đại biểu và người dân đã được tìm hiểu, trải nghiệm các mô hình trình diễn nghề của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hạng mục đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Gia Lai, cùng các sản phẩm nông nghiệp được chế biến thành sản phẩm đặc trưng của Gia Lai.

