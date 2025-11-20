Hơn 200 học viên tham gia tập huấn Chương trình MTQG 1719

(GLO)- Từ ngày 18 đến 20-11, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực cho 200 cán bộ cấp xã, thôn thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Các học viên đến từ 11 xã khu vực phía Tây của tỉnh tham dự lớp tập huấn, gồm: Ban giám sát cộng đồng, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng, người có uy tín… Trong đó, lớp học ưu tiên sự tham gia của người dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Châu

Trong thời gian tập huấn, học viên được đào tạo, trang bị những kiến thức như: quy trình triển khai dự án, tiểu dự án và các nội dung thành phần của chương trình; kỹ năng làm chủ đầu tư; nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện, cùng các kỹ năng phát triển cộng đồng.

Thông qua lớp học, đội ngũ cán bộ cơ sở được cập nhật kiến thức về quản lý, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở cấp xã, thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý cộng đồng.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 có vai trò rất lớn của Ban giám sát cộng đồng xã, người dân, người có uy tín... Ảnh: Minh Châu

Đây cũng là cơ sở để phát huy vai trò của người có uy tín và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 29-11, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổ chức tổng cộng 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 cấp xã, thôn năm 2025.