(GLO)- Ngày 26-9, Công ty TNHH Đào tạo Miền Trung đã khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ lưu trú và kỹ thuật chế biến món ăn cho 83 nhân viên khách sạn Anya Premier thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc (phường Quy Nhơn Nam).

Theo ông Ngô Thanh Hoàng, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc, khóa đào tạo diễn ra trong 3 tháng, dành cho các nhân viên chưa qua đào tạo, góp phần trang bị kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, nâng cao tay nghề để áp dụng tốt hơn vào quá trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và người lao động dự lễ khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ lưu trú và kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này có sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước đó, Công ty TNHH Đào tạo Miền Trung cũng đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ lưu trú cho 23 nhân viên Công ty TNHH Thiên Thọ (OHANA) trên địa bàn xã Cát Tiến.