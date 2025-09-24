Đào tạo về bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn trong doanh nghiệp

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
(GLO)- Ngày 24-9, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Hội Nữ doanh nhân Bình Định phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn trong doanh nghiệp.

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 50 nữ doanh nhân ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bà Đồng Thị Ánh-Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Bình Định phát biểu tại khóa đào tạo. Ảnh: Dũng Nhân

Bà Đồng Thị Ánh-Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Bình Định phát biểu tại khóa đào tạo. Ảnh: Dũng Nhân

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”, nhằm giúp cộng đồng nữ doanh nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ số.

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu được xem là “tài sản số” quý giá của doanh nghiệp. Việc bảo mật dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, mà còn tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác.

Song song đó, trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu kỹ năng sử dụng an toàn.

249-khoa-dao-tao.jpg
50 nữ doanh nhân tham gia khóa đào tạo. Ảnh: Dũng Nhân

Chương trình đào tạo nhắm mục tiêu trang bị kiến thức về bảo vệ dữ liệu trong môi trường số; nhận diện nguy cơ rò rỉ thông tin; các bước quản lý dữ liệu cá nhân; đồng thời, thực hành kỹ năng xây dựng “câu lệnh AI an toàn" nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả ứng dụng trong kinh doanh.

