Đào tạo về bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn trong doanh nghiệp

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 50 nữ doanh nhân ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”, nhằm giúp cộng đồng nữ doanh nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ số.
Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu được xem là “tài sản số” quý giá của doanh nghiệp. Việc bảo mật dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, mà còn tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác.
Song song đó, trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu kỹ năng sử dụng an toàn.
Chương trình đào tạo nhắm mục tiêu trang bị kiến thức về bảo vệ dữ liệu trong môi trường số; nhận diện nguy cơ rò rỉ thông tin; các bước quản lý dữ liệu cá nhân; đồng thời, thực hành kỹ năng xây dựng “câu lệnh AI an toàn" nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả ứng dụng trong kinh doanh.